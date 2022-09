“No hay nada como el norte, en el sur todo lo hacen frito o con salsitas”. Con esta contundente frase llegó Ofelia a las cocinas de MasterChef Celebrity 7. Y las réplicas no tardaron en llegar. La primera fue Lorena Castell que aseguró que “en Andalucía también se come muy bien”. Pero la que realmente dejó las cosas claras fue Daniela Santiago: “Se han metido con el sur y las cosas van a terminar muy malamente”. Pero la cosa no quedó ahí.

En el reparto de refranes que Ofelia hizo entro nuestros celebrities, a Daniela le asignó el siguiente: “Quien espárragos comió, al mear lo recordó”. En palabras de nuestra invitada, le daba este refrán a Daniela porque “el espárrago es muy mediterráneo, muy natural”. La respuesta de la actriz no se hizo esperar. “Yo de natural no tengo nada, cariño. ¿Dónde ves lo natural?”, le dijo Daniela a Ofelia.

Si hay algo que le gusta a Daniela, es presumir de raíces y llevar con orgullo la bandera andaluza allá por donde va. Por ello, a su plato de menestra de verdura le llamó ‘De luz y de color’, en homenaje a su paisana Pepe Flores (Marisol). Tras ello, Daniela entró en el terreno de Ofelia, el de los dichos populares, para recordarle que “para hacer bien el amor hay que venir al sur”. La invitada, rebautizada por Daniela como Casilda, confesó que a ella “con hacerlo mediocre” es suficiente. Ofelia recordó que su ex pareja es del sur y por eso, de momento, no quiere saber nada de allí.