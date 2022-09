"Este plato tiene una gran dosis de amor", así presentaba su plato Daniela Santiago en el segundo programa de MasterChef Celebrity 7. Y es que la actriz tuvo un sentido recuerdo para su tío Pepe -ya fallecido- y para su restaurante, el que tanto echa de menos. "Su restaurante se llamaba 'Mi pequeño mundo', y allí aprendí todo lo que sé de cocina", confesó Daniela.

Todavía con los ojos llenos de lágrimas, la aspirante nos detalló cómo homenajeó a su tío, ya fallecido: "El libro que he escrito se llama igual que su restaurante". La fuerte conexión que Daniel tenía con su sitio jamás se le olvidará. "Con mi tío era pasión. Era verlo y no querer irme de su casa. Me contaba unas historias increíbles. Él era amigo de muchas artistas: Rocío Jurado, Lola Flores, etc... En 'Mi pequeño mundo' hacían unas fiestas impresionantes".