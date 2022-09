Una temporada más, las cocinas de MasterChef Celebrity se han abierto por séptima vez para regalarnos una edición llena de novedades, sorpresas, y cocinados espectaculares. Del primer programa destacamos la expulsión de Emmanuel Esparza, que ha sucumbido ante unos bombones de chorizo, y da por finalizada su aventura en MasterChef. Ya sabemos de la complejidad de los postres en este talent, y si te enfrentas a uno en la primera prueba de expulsión, te juegas la continuidad en el programa. Eso mismo le ha pasado al actor, que lamenta que Lorena Castell le haya asignado precisamente ese plato, y se despide de sus compañeros y jueces con todo el cariño del mundo: “Me he dejado el alma en la cocina”.





Además de la cocina y de las habilidades culinarias de cada uno, la tensión de los fogones se ha vivido en dos ocasiones que merece la pena mencionar:

Si queremos destacar a los ‘cocinillas’ que fallaron estrepitosamente con sus recetas fueron Norma Duval, Pepe Barroso, Emmanuel Esparza y María Zurita , que no hentendieron el objetivo y no estuvieron a la altura de lo que se les pedía.

Lorena Castell salvó a su equipo en la prueba de exteriores

Lo que más hay que valorar de esta primera prueba de exteriores es que ambos equipos consiguieron sacar sus platos adelante. Todos empezaron con ganas, pero más allá del resultado, hubo muchos fallos, comunes en novatos, que no pasaron por alto. De hecho, de no ser por la ayuda de los chefs invitados, no lo hubieran conseguido. Del equipo rojo la que más destacó fue Daniela Santiago, que se llevó una mención especial de Jordi por las torrijas que preparó. Del equipo azul, la mejor fue Lorena Castell, que tiró del grupo cuando más lo necesitaba. Así, junto a ella, se salvaba todo el equipo azul, y Eduardo Rosa, Isabelle Junot, Emmanuel, Daniela Santiago, Ruth Lorenzo, Fernando Andina y Patricia Conde se enfrentarían a su primera prueba de expulsión.