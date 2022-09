El chorizo ha sido el auténtico protagonista de la primera prueba de expulsión de MasterChef Celebrity 7. Los aspirantes se han enfrentado al reto de cocinar un plato en el que este ingrediente tenía un peso importante. Albóndigas de ternera con salsa de chorizo, calamar relleno de chorizo, guiso de garbanzo con chorizo… y bombones de chorizo. Lorena Castell, al ser la mejor de la prueba de exteriores, ha sido la encargada de hacer el reparto de los platos. Y el “afortunado” de recibir los bombones de chorizo ha sido el actor Emmanuel Esparza.

Emmanuel no ha recibido la noticia de buena gana. Desde el momento de enterarse, hemos podido ver la preocupación en su rostro. ¿Bombones de chorizo? Sin duda, era algo que no se veía venir y que por tanto no había practicado. “No estoy nada contento con el reparto. Dime tú a mí quién narices se ha hecho unos bombones rellenos de chorizo en su casa”, subrayaba el actor. Aun así, ha puesto todo su interés y su actitud en sacar adelante el plato. Sin embargo, poner todo su empeño e incluso repetir elaboraciones no ha sido suficiente para hacer una buena réplica del plato. Sus “Bombones toreros” no estaban bien atemperados, ha tenido que corregir la ganache porque se le había cortado y también ha tratado de arreglar el sabor del chorizo, que había desaparecido debido al peso del chocolate blanco.