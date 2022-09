Cualquiera diría que Lorena Castell y Norma Duval lucían el delantal blanco después de que su equipo se salvara en la prueba de exteriores. Y es que ambas aspirantes protagonizaron la primera discusión de MasterChef Celebrity 7. La vedette le hizo saber a Lorena que, a su juicio, no había aportado nada a su equipo. La presentadora, que no se esperaba estas palabras, no tardó en contestar.

“Tú no hiciste nada. Nada de nada. Hay que ser claros. De capitana no hiciste nada”, así de contundente se dirigió Norma Duval a Lorena antes del inicio de la prueba de expulsión. “¿Soy yo o mi equipo se me está volviendo en contra?”, dijo sorprendida la presentadora. Pero Norma lejos de bajar el tono, insistió: “Hay que decir las cosas como son”. Entonces fue cuando Lorena Castell se defendió: “¿Me dejas hablar? Has dicho cosas atacándome que no tienen sentido”. Finalmente, el tono de la discusión se rebajó y Lorena terminó confesando que no iba a discutir por unos pimientos: “Yo tengo por norma sonreír”, concluyó.