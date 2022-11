Lorena Castell es una de las aspirantes más polifacéticas de la séptima edición de MasterChef Celebrity. Presentadora, cantante, vedette, empresaria, hostelera... Y, como hemos comprobado a lo largo del concurso, también buena cocinera, tanto que ha llegado al duelo final, donde se enfrenta esta noche a Manu Baqueiro. Durante el concurso hemos podido conocer a su madre, Juaqui, a quien se parece muchísimo, y también el duro momento que vivió cuando su hijo estuvo ingresado y que ella misma le contó a María Zurita. "Cuando nació Río, vinieron por la noche a decirme que se tenían que llevar al niño porque se dieron cuenta en unos análisis que tenía la proteína reactiva alta. Dije pues me cojo una autocaravana, y me planto en un parking ahí al lado del hospital, y ahí estuve 10 días hasta que me dieron a mi bebé otra vez", decía entonces. Lorena tuvo a Río con 39 años y le quiere muchísimo: fue fruto de su relación con su expareja Eduardo Dabán, que terminó en mayo del 2020. Ahora su corazón vuelve a estar ocupado, ¿quién es él?

Después de mucho tiempo sola, la presentadora tiene nuevo novio y ella misma se encargó de hacerlo oficial a través de sus redes sociales tan solo seis meses atrás. "Qué suerte encontrarnos", escribía Lorena Castell en la publicación que compartió en Instagram. Junto a la emotiva frase, varias imágenes de la feliz pareja. En la playa, dándose un beso, acurrucados... ¡qué tiernos!

Su nombre es Rubén Bernal, y probablemente te suene su cara, porque al igual que su chica, se gana la vida en la televisión. El actor de 34 años, natural de San Juan de Alicante, tuvo un papel protagonista en la serie Puente Viejo, donde daba vida al personaje de Saúl Ortega. También ha trabajado en Centro Médico. ¿Le veremos ahora cocinando junto a su chica en las cocinas de MasterChef Celebrity? Todo puede pasar en este programa.

Rubén Bernal ya conoce al hijo de Lorena Castell. Juntos han viajado en caravana por la costa mediterránea. La presentadora está feliz con esta nueva etapa de su vida. "Yo ahora mismo tengo 41 años y pienso en cuando tenía citas con 18, 25 o 32 y tenía ese gusanillo. Y eso que yo sentía lo siento ahora todo el rato. Tienes la edad del pavo también con 40. Cuando empiezas con alguien estás igual y me flipa", confesaba en una entrevista para la revista ¡HOLA!.