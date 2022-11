De tal palo, tal astilla, dice el dicho. Juaqui y Lorena Castell son la prueba. La ya duelista de MasterChef Celebrity recibió la visita de su madre en la semifinal. Mucho se han hablado de sus tuppers, de su mano para la cocina, pero todavía no habíamos tenido la oportunidad de conocerla. Ella es más de comida tradicional, como la de Pepe Rodríguez, por eso no acaba de pillarle el gusto a los platos que cocina su hija, ahora que se ha vuelto toda una experta en la materia. "Ella dice que ya domina la cocina moderna y que su ilusión es hacer las lentejas tan ricas como las tuyas", le contó Jordi Cruz. Parece que Lorena Castell quiere copiarle la famosa receta a su madre, al menos, para intentar igualar el resultado. Sin embargo, Juaqui no estaba muy de acuerdo: "Va a ser que no. Mis lentejas no".

Juaqui no estuvo sola en el plató de MasterChef Celebrity. A la madre de Lorena Castell le acompañaron otras dos personas muy importantes en la vida de la presentadora, Adri y Pepi, sus dos tías. "Ahora da opiniones cuando salimos a comer, antes pasaba de todo", confesaban. No se esperaba Lorena la visita de sus familiares, ni ella ni el resto de sus compañeros de concurso, que han protagonizado unos reencuentros muy emocionantes. Sobre todo, Isabelle Junot, que volvió a abrazar a su madre, que ha viajado desde muy lejos, concretamente desde su casa de Nueva York, para apoyar a su hija.

"Mi madre, que me ha hecho siempre los tuppers. Ahora ha llegado el momento de que descubras si soy capaz de coger el testigo", decía emocionada Lorena Castell. Su madre confía en ella. Sin embargo, en la cata a ciegas, tenían que votar por su plato favorito y su madre prefirió el de Manu Baqueiro, para alegría del actor. Solo una de sus tías acertó. "Mi madre es que la quinoa... Y la carne para ti está cruda", reconoció la presentadora. "A mí me ha gustado la salsita, porque nos ha recordado a la nuestra. Y la quinoa... Tú sabes que a mí el alpiste no me va mucho", bromeó Juaqui.

Nadie mejor que la madre de Lorena Castell sabe lo que ha trabajado su hija para llegar hasta la semifinal de MasterChef Celebrity. "Para mí tiene que ganar mi hija, por el esfuerzo, por las horas, porque se lo merece", sentenciaba Juaqui. Por su parte, la presentadora todoterreno aprovechó la oportunidad para darle las gracias. "Si no hubieses estado tú ayudándome con el niño, no llegaría", reconocía Lorena, que ahora se enfrenta al duelo final.

Ahora que conocemos a Juaqui ya sabemos a quién ha salido Lorena Castell. No solo se parecen físicamente. Parece que madre e hija comparten energía, ambas saben divertirse y así lo demuestran en redes sociales. Juaqui también se anima con Instagram y TikTok. A través de su cuenta personal apoya a su hija, de la que se declara fan absoluta.