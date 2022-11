Siete ediciones llevamos de MasterChef Celebrity. A lo largo de este tiempo hemos reído y llorado con sus aspirantes, hemos celebrado sus triunfos y sufrido con sus despedidas. Manu Baqueiro, Lorena Castell, Patricia Conde, María Escoté e Isabelle Junot se enfrentan ahora a la semifinal de la séptima temporada, con el desenlace cada vez más cerca. Pronto descubriremos quién gana el programa y se une al paseo de la fama de MasterChef Celebrity. Todos conocemos los nombres de los ganadores, pero ¿te acuerdas de quiénes han sido sus primeros expulsados?

Niña Pastori MasterChef Celebrity llegó a nuestra televisión en 2017. Entre los aspirantes de esta primera edición se encontraban Niña Pastori y María del Monte, quienes se disputaron la primera expulsión de la historia del programa. Los jueces decidieron que la eliminada fuera Niña Pastori, quien había preparado una tarta con más errores, pero su compañera intentó a toda costa que no acabara así: María del Monte ofreció ocupar su lugar y convertirse ella en la expulsada en vez de su compañera. "Nos llamamos igual, vais a decir María o María", ofreció ella. Sin embargo, no hubo suerte y Niña Pastori tuvo que abandonar las cocinas.

Usun Yoon Tan mal hicieron la prueba por equipos que todos los aspirantes de la segunda edición (excepto Edu Soto y Silvia Abril) acabaron con el delantal negro en la primera prueba de eliminación. La decisión final estuvo entre Carlos Baute, Marina San José y Usun Yoon, quien finalmente tuvo que decir adiós a sus compañeros.

Paula Prendes Unos bombones acabaron con la aventura de Paula Prendes en la tercera edición de MasterChef Celebrity. Su paso por el programa fue corto, pero intenso: se estrenó como capitana en la prueba de exteriores y llegó a protagonizar un enfrentamiento con Ana Milán, miembro de su equipo. "Estoy tristísima. He hecho todo el trabajo, pero no ha salido y me encuentro fatal", reconocía entre lágrimas la actriz y presentadora.

Ana Obregón Su paso por MasterChef Celebrity 4 fue de todo menos tranquilo. La expulsaron en el primer programa, regresó gracias a la repesca y la volvieron a expulsar una semana después frente a Juan Avellaneda. Ella misma consideró justa aquella primera expulsión, cuya explicación encontró en la falta de preparación previa: "He acabado hace nada con el tratamiento de mi hijo, he estado en hospitales y no he tenido tiempo real. Tenía que haberme dejado un tiempito para recuperarme emocionalmente y físicamente del año estresante que he llevado".

David Fernández Está acostumbrado a hacernos reír, pero él acabó el primer programa de la quinta temporada llorando. Tras conocer su expulsión se mostró muy entero -"He querido experimentar con algo que no sabía y no. Tampoco me extraña porque creo que soy el que tiene menos base de aquí", decía-, pero fue sentarse al sofá con Pepe Rodríguez y derrumbarse. "Tengo que aprender a manejar esta tensión, no sirvo yo. No es mi hábitat natural", comenzaba a explicar antes de que se le saltasen las lágrimas.

Tamara Ninguna despedida es fácil, pero la de Tamara fue especialmente dura. La cantante se deshizo en un mar de lágrimas durante la entrevista con Pepe Rodríguez, una tristeza que también empañaba los ojos de sus compañeros, que veían desde la galería lo mal que lo estaba pasando al tener que decir adiós. No eligió la carne adecuada para su plato y ya antes de conocer la decisión final de los jueces se mostraba abatida: "Si salgo no me lo voy a perdonar en la vida. Es un fallo a mi familia muy grande".