Su paso por MasterChef Celebrity 7 ha sido muy corto. Tras no superar el reto de elaborar unos bombones de chorizo, el actor Emmanuel Esparza habla con RTVE.es para valorar su paso por el programa. “Yo ya era muy fan de MasterChef. Cuando me llamaron para participar en la versión de España no lo dudé”.

PREGUNTA: Antes de nada, ¿has vuelto a comer bombones?

RESPUESTA: “(Risas) Si te digo la verdad, los bombones los tengo un poco atragantados. Fue un reto muy complicado. Cuando Lorena hizo el reparto, ya sabía que iba a ser complicadísimo”.

P: A pesar de estar solo un programa, ¿qué te llevas de MasterChef Celebrity 7?

R: “Ha sido una alegría participar. Poca gente puede decir que ha participado en dos versiones de MasterChef Celebrity (ya participó en la versión de Colombia). Además, hemos tenido un grupo muy bueno. He cocinado junto a gente de la que yo era fan”.

P: Después de pasar por la versión de MasterChef Celebrity en Colombia y en España, ¿te gustaría vivir la experiencia una tercera vez?

R: “Sí, no puedo decir lo contrario. Yo era seguidor de MasterChef. Me gusta el formato, porque no es un reality como tal. Es mucho más blanco. Aquí vienes a luchar y a pasarlo bien”.

P: Después de tu salida dijiste que no podías destacar un favorito o favorita por encima de los demás. ¿Sigue siendo así?

R: “Yo creo que todos están preparados. Pero tengo dos o tres nombres a los que veo que cocinan muy bien: Manu Baqueiro, Patricia Conde y Lorena Castell. Aunque no puedes descartar a ninguno”.

P: ¿Pediste consejo a alguien antes de entrar en MasterChef Celebrity 7?

R: Antes de entrar a la versión colombiana no. Allí fui a pecho descubierto. Pero antes de entrar aquí en España, pedí consejo a una amiga mía y colega de profesión con la que trabajé recientemente en 'Servir y Proteger' y que además es ganadora de MasterChef Celebrity 5: Raquel Meroño. Ella me dijo que, sin duda, me tirara de cabeza a la piscina, que lo iba a disfrutar. Y aquí estoy”.

P: Y tú, ¿qué consejo le darías a futuros celebrities que quieran entrar en MasterChef?

R: Les diría que lo hicieran sí o sí. Para cualquier persona relacionada con la televisión participar en MasterChef es un lujo. Se aprende mucho de cocina y es una gran ventana de exposición”.

P: ¿Con qué tres personajes históricos te sentarías a cenar para prepararles un buen banquete y conocerles un poco mejor?

R: “Creo que me decantaría por Leonardo Da Vinci, Muhammad Ali y Eddie Vedder (vocalista de Pearl Jam). Sería una cena interesantísima”.

P: Por último, cuéntanos que proyectos tienes entre manos tras tu salida de MasterChef Celebrity 7.

R: Próximamente me marcho a Bogotá para rodar una serie del canal Caracol que se podrá ver en Netflix. Estoy muy ilusionado y espero que a la vuelta pueda cerrar algún proyecto en España.