¡Menuda final más reñida! Solo hemos visto la primera mitad y estamos deseando ver el desenlace de MasterChef Celebrity 7. Lorena Castell, Patricia Conde, Manu Baqueiro y María Escoté lo dieron todo en la primera prueba, un clásico del programa: seguir al chef. Sin duda, uno de los retos más estresantes al que se enfrentan en cada final los aspirantes. Hubo quien estaba más perdido, como la diseñadora, que desesperada no dejaba de rogar a Oriol Castro que repitiera las instrucciones. En cambio, Lorena Castell se mantuvo en silencio durante toda la prueba, tal y como prometió al principio. Concentrada, fue siguiendo a paso las indicaciones del chef. Su esfuerzo se vio recompensado, ya que la presentadora fue la primera en conseguir una plaza en el duelo y vestir la chaquetilla con su nombre.

El resto de finalistas tuvieron que seguir luchando por llegar al duelo final en la prueba de exteriores, que tuvo lugar en las cocinas de Quique Dacosta, en el icónico Mandarin Oriental Ritz. Mientras María Escoté y Manu Baqueiro lo daban todo para sorprender a los jueces, una exhausta Patricia Conde tiraba la toalla. La presentadora aseguró estar muy agobiada, tanto que tuvo que abandonar su puesto por unos minutos. El descanso no le sirvió para mucho y solo supo tirar de humor para sobrellevar la situación. Finalmente, fue Manu Baqueiro el gran vencedor de la prueba. Su carrillera fue "fantástica", así la describió Jordi Cruz, que elogió al aspirante antes de entregarla la chaquetilla.

Lorena Castell, la aspirante todoterreno, o Manu Baqueiro, la gran sorpresa de la edición, uno de ellos se coronará como el ganador de la séptima edición de MasterChef Celebrity. Para ello tendrán que diseñar y elaborar un menú completo, compuesto por un entrante, un plato principal y un postre, que demuestre al jurado todo lo que han evolucionado. El jurado contará con la ayuda de los chefs Joan Roca y Massimo Bottura, quienes también catarán y juzgarán sus elaboraciones. ¡Mucha suerte a los dos!

Lorena Castell, imparable en MasterChef Celebrity

Llegó con mucha energía, dispuesta a dar la mejor versión de sí misma, y así lo hizo. Aunque pueda parecer imposible, esa energía de la que presumía al inicio de la aventura Lorena Castell, no se le agotó. Luchó con uñas y dientes para llegar a la final de MasterChef Celebrity, una idea que no veía tan descabellada, porque la presentadora siempre ha tenido mentalidad de ganadora. Quizás esa confianza en ella misma sea la clave de su éxito entre fogones, un terreno que antes de MasterChef no dominaba en absoluto.

Ahora será ella quien le prepare a su madre Juaqui los tuppers, en lugar de robárselos. Estuvo a punto de salir expulsada, pero su ángel de la guardia, Daniela Santiago, la salvó en el último momento. Una decisión que no estuvo exenta de polémica, sin embargo, le sirvió a Lorena Castell para estar en el duelo final.

02.54 min Lorena "ya no tiene excusa" y se pone a bailar La Tusa

Lorena Castell ha sido la alegría de MasterChef con sus bailes, sus canciones y sus locuras. A la aspirante no se le puede poner un 'pero', siempre con una sonrisa en la cara. Trabajo le ha costado su plaza en el duelo. Lo más duro para ella, pasar tanto tiempo alejada de su hijo Río, de quien se acuerda en todos los cocinados.