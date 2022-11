Patricia Conde se ha perfilado desde el principio de la temporada como una de las grandes rivales a batir. Aunque la expulsaron en el cuarto programa de MasterChef Celebrity, la presentadora volvió en la repesca con ganas de triunfar y eso ha hecho desde entonces. Volvió a ser favorita para la victoria, pero la oportunidad se le ha escapado de entre los dedos en la última prueba de exteriores. Nadie se lo esperaba, ni los propios jueces. "Una absoluta decepción", le ha dicho Jordi Cruz. ¿Cómo ha llegado Patricia Conde hasta este punto? ¿Qué le ha pasado?

Ha salido de las cocinas para intentar recuperarse de ese estrés que se había apoderado de ella, pero sin mucho éxito. Ha seguido igual a su vuelta. Ni las palabras de Manu Baqueiro ni las de Jordi y Samantha han conseguido darle los ánimos necesarios para reconducir la situación. Hablando con los jueces, Patricia ha reconocido que, aunque "debería estar luchando por la chaquetilla", no lo estaba haciendo: "No puedo con tanto estrés, el calor, el sueño, el cansancio … y a Manu le hace tanta ilusión la chaquetilla".

No ha llegado a brillar en la primera prueba, no como Lorena Castell, que se ha ganado la chaquetilla y los elogios del jurado. En la segunda prueba le ha ido peor y es que se ha bloqueado totalmente . "No sé ni dónde estoy. Estoy tan cansada , tengo un sueño", ha dicho ella después de que se le haya desbordado la leche.

La crítica de Jordi Cruz

02.41 min Las duras palabras de Jordi Cruz a Patricia Conde

Pese al enorme retraso a la hora de ejecutar su lenguado cítrico y su postre, ha logrado presentar los dos platos. Eso sí, con diversas variaciones: al lenguado no le ha puesto las patatas soufflé y en el postre ha tenido que convertir los huevos de yogur en palomitas de yogur. "La última semana del concurso ha sido superdura. Por lo menos en mi caso. Sí que es un poco desesperante, querer hacerlo bien y no poder. Ha sido como morir un poco en vida", ha reconocido la presentadora.

Patricia Conde no ha enseñado su mejor versión durante esta prueba, lejos de lo que nos tiene acostumbrados. "Tengo que decirte que en esta prueba has hecho historia. En diez años de programa, primera vez que vemos a una finalista que no quería luchar por la chaquetilla. Patricia, has sido una absoluta decepción y lo peor de todo es que cada vez que te intentábamos reconducir, parecía que te tomabas a pitorreo nuestras palabras".

El cansancio, el sueño y los nervios han pasado factura a Patricia Conde, que se ha sentido "bloqueada y sobrepasada". Por otra parte, la presentadora ha asegurado que María Escoté y Manu Baqueiro merecen más que ella convertirse en duelistas. Para explicar mejor lo sucedido, ha usado un símil deportivo: "Es como cuando estás en una maratón y ves la meta cerca y de repente, no se sabe por qué, pero tienes la sensación de que podrías rendirte y bajas la guardia. Parece que te pesan las piernas y no vas a llegar nunca, justo cuando ves ya la luz al final del túnel".