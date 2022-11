Nada más pisar las cocinas de MasterChef Celebrity 7, Patricia Conde se convirtió en una de las aspirantes más prometedoras del programa, aunque su trayectoria ha estado llena de altibajos. Fue la cuarta expulsada, más adelante, fue repescada y volvió a lucir el delantal blanco, pero estuvo a punto de ser expulsada. Ahora, se convierte en finalista de pleno derecho. Nada más conocer la noticia en boca de Jordi Cruz, la presentadora recordó lo que le su hijo le decía cada vez que llegaba a casa. “Mamá, ¿te han echado ya?”, contaba Patricia en tono de broma. Pero la finalista de MasterChef Celebrity 7 no pudo evitar emocionarse al explicar por qué su hijo le hacía esta pregunta. “Mamá, es que ya no juegas conmigo”. Al recordar esas palabras, Conde no pudo evitar echarse a llorar.

Su compañera y también finalista, Lorena Castell, madre de un niño de 6 años, también se emocionaba. “No la quiero mirar porque lloro”, decía. Desde que comenzaron en el concurso, ambas no han podido pasar todo el tiempo que les gustaría con sus hijos. Los fogones de MasterChef exigen ciertos sacrificios y uno de ellos es estar lejos de quienes más quieren.

La ilusión de su hijo por verla en MasterChef Para animarla, Lorena le ha recordado a Patricia lo mucho que su hijo disfrutará con ella saboreando sus platos y cocinando juntos. Después, se han fundido en un abrazo. “Se va a poner super contento, esto para él es un regalazo porque es la primera vez que le hace tanta ilusión algo de lo que hago”, explicaba después Conde. “ Ver esta publicación en Instagram “Una publicación compartida por Patricia Conde (@paticonde)“ “