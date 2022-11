‘MasterChef Celebrity 7’ llega a su semifinal y los aspirantes se enfrentarán a un programa cargado de emociones y sorpresas. Tendrán que reinterpretar un plato de los duelistas de anteriores ediciones del programa, cocinarán en el restaurante RavioXO de Dabiz Muñoz, y deberán reproducir un postre del maestro chocolatero David Pallás.

En la primera prueba, los aspirantes reinterpretarán un plato de los duelistas de ‘MasterChef Celebrity’ Cayetana Guillén Cuervo, Miguel Ángel Muñoz, Saúl Craviotto, Raquel Meroño y Miki Nadal, con todas las técnicas de cocina aprendidas en estos meses de trabajo. Tendrán que esmerarse mucho, porque trabajarán ante los creadores de estos platos y darán de comer a sus familiares.

RavioXO, de Dabiz Muñoz, acoge la prueba por equipos

El jurado, con Dabiz Muñoz rtve

Madrid es un referente en el mundo de la gastronomía y la alta cocina, gracias a chefs tan increíbles como el que nos abre sus puertas para esta semifinal. ‘MasterChef Celebrity’ no podía perder la oportunidad de visitar el nuevo proyecto de Dabiz Muñoz, el único chef triestrellado de la capital y nombrado por segundo año consecutivo como el mejor cocinero del mundo por The Best Chef Awards. Su restaurante RavioXO es una locura creativa y conceptual con el dumpling como elemento protagonista. Un viaje gastronómico por las cocinas de países tan distintos como China, Italia, Turquía o Argentina. Los aspirantes tendrán que reproducir los platos del menú diseñado por Dabiz Muñoz, que servirán a 24 comensales invitados expresamente por el chef.

En la última prueba, los delantales negros tendrán que enfrentarse a una complicada prueba. El maestro chocolatero David Pallás, quien ha recorrido medio mundo compartiendo su maestría, les traerá un maravilloso postre que tendrán que reproducir a la perfección si quieren pasar a la final del talent culinario.