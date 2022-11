"Cocino lo justito", fueron las primeras palabras de Manu Baqueiro en MasterChef Celebrity. No mentía entonces, quizás por esos sus compañeros no le veían como un gran rival a batir. Los chistes se le daban mejor que las esferificaciones, lo suyo era darle al pico, incluso en los momentos de más tensión. El plató no ha vuelto a estar en silencio desde que el actor y Lorena Castell pusieron un pie en él. Precisamente ellos serán los encargados de poner la guinda del pastel a una edición memorable en un duelo que, sin duda, va a estar muy reñido. Ambos han demostrado que con trabajo, sacrificio y muchas ganas se puede conseguir hasta lo más impensable. ¿Quién ganará y se llevará el trofeo a casa?

María Escoté y Patricia Conde, tercera y cuarta clasificada, se quedaron a las puertas del duelo final que tendrá lugar la noche del martes 29 de noviembre a partir de las 22:15 horas. Recuerda que puedes seguirlo en directo en La 1 o RTVE Play, o si lo prefieres, en nuestro minuto a minuto. Si quieres descubrir los entresijos del programa, no te pierdas después de la emisión del duelo, el especial Los secretos de MasterChef: la tertulia.

Manu Baqueiro, el más ligón de la edición No sabemos si se coronará como el ganador de MasterChef Celebrity 7, pero lo que tenemos claro es que Manu Baqueiro se lleva el título de graciosete de la edición. No solo eso, entre broma y broma, el actor tuvo tiempo de flirtear. La pregunta no es con quién, sino con quién no. Se ganó la fama de picaflor a pulso, aunque Patricia Conde siempre será su gran debilidad. Manu Baqueiro lo intentó todo por conquistar su corazón y al final se acabó ganando, al menos, una gran amistad. El beso en pleno cocinado en la última prueba de exteriores nos dejó descolocados, incluso al propio Manu, quien aseguró que se trataba de una "maniobra de distracción". Lo que está claro es que entre ellos hay mucho cariño, después de tanto roce. 02.09 min Manu Baqueiro es el "capullito" de Norma Duval Patricia Conde no ha sido la única. María Escoté pilló al aspirante en medio de una cita con una vieja conocida del programa. Se trataba de María la de Tomelloso, que tuvo la oportunidad de visitar a los concursantes de esta edición. También se quedó prendado de Verónica, la duelista de MasterChef 10, a la que conoció en una prueba de exteriores. "Tienes unos ojos preciosos", le soltó Manu Baqueiro. Fuera de cocinas y también dentro, porque Manu Baqueiro también flirteó con Norma Duval. La vedette lo llamaba cariñosamente su "capullito". Manu Baqueiro y Patricia Conde: ¡El beso que confirma su historia en MasterChef! RTVE.es Además del beso de Patricia Conde, Manu Baqueiro también se llevó el beso de Eduardo Navarrete. Su fama le precede y el diseñador soltó una bomba en su visita al programa: "Una noche lo intentó hasta conmigo".