MasterChef Celebrity 7 | Las lágrimas de rabia de María Escoté: "No he estado a la altura"

En estas 11 semanas previas a la gran final de MasterChef Celebrity 7 hemos visto la versión más competitiva de María Escoté. En Maestros de la Costura siempre confesó que ella era más competitiva que ninguna, y ahora lo está demostrando. Pero en el primer reto de la noche, la diseñadora también dejó ver que la honestidad y el sentido de la responsabilidad forman parte de sus valores esenciales. María no consiguió seguir a Oriol Castro en la prueba de ‘seguir al chef’ y no reparó en críticas hacia ella misma: “He estado caótica. El huevo me ha matado, no he entendido esa elaboración. Me ha salido un plato terrorífico”.

La diseñadora reconoció que le daba mucha pena no haber tenido éxito y, con un punto de dureza quizás excesivo consigo misma, confesó que “no he estado a la altura y me da vergüenza”. Desde un primer momento quiso contentar a Oriol Castro y hacer una buena réplica de su espectacular receta.

Los jueces señalaron los errores en el plato de María Escoté. “Has cocinado caótica”, afirmó Samantha Vallejo-Nágera. Por su parte, Jordi Cruz dijo que “tenías que haber escuchado más y no centrarte tanto en lo tuyo”. Pero el jurado también quiso restar importancia al asunto para que María no fuera tan dura consigo misma: “Cómo te va a dar vergüenza si es un plato de alta cocina que nunca has hecho”, afirmó Pepe Rodríguez. Pero el apoyo fundamental se lo dio Samantha: “Estoy segura de que tus hijas están orgullosas de ti, porque nunca tiras la toalla”.