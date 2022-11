MasterChef Celebrity 7 | Manu Baqueiro besa a Jordi Cruz para celebrar su pase al duelo final

"Para mí llevar esta chaquetilla significa muchísimo. Me lo he pasado bien, pero he sufrido también. Me pongo muy nervioso cocinando, no lo voy a negar. Yo vivo las cosas muy intensamente. Estoy muy emocionado". Así de contento se mostró Manu Baqueiro tras conocer que era el segundo duelista de MasterChef Celebrity 7. Y para celebrarlo, lleno de nervios, se lanzó a los brazos de Jordi Cruz y le besó en la boca.

En la visita del programa al hotel Ritz, el director gastronómico del hotel, Quique Dacosta, propuso a los aspirantes unas elaboraciones de nivel, dignas de una gran final de MasterChef. Mientras que a Patricia Conde le atenazaron los nervios, María Escoté y Manu Baqueiro dieron el 120% de sí mismos para intentar acompañar a Lorena Castell en el último cocinado de la edición.

El gato al agua se lo llevó el actor. "Cuando te aprieto las tuercas se que lo hago porque puedo sacar lo mejor de ti. Te has puesto nervioso pero ha sido porque el resultado te importaba", le dijo Jordi a Manu. Y así fue. El cocinado de Baqueiro fue ejemplar. En palabras del chef, la carrillera estaba perfecta. Y además, los jueces han querido destacar que "también has intentado ayudar a tus compañeras".

Pleno de felicidad, Manu nos ha dejado unas palabras que evidencian lo serio que se ha tomado el cocinado en el Ritz: "Estoy satisfecho con mi trabajo independientemente del resultado. He intentado estar muy concentrado y además hacer equipo. Y cuando lo das todo, tienes que estar contento".

Con lo que no hemos dado crédito es con su celebración. Después de su característico "Sí, nena", Manu Baqueiro se abrazó con Samantha Vallejo-Nágera y con Pepe Rodríguez. Y cuando todo el mundo esperaba que también se abrazara a Jordi Cruz, el actor le cogió de la cabeza y le plantó un beso en la boca. El historial de besos de Jordi en MasterChef suma un nuevo hito: Manu Baqueiro. La alegría desbordada es lo que tiene. ¡Viva Jordi! ¡Viva Manu! ¡Y viva MasterChef!

Ahora solo queda saber quién ganará MasterChef Celebrity 7. ¿Lorena Castell o Manu Baqueiro? ¿Quién es tu favorito? Cuéntanoslo en redes sociales con el hashtag oficial: #MCCelebrity.