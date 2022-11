MasterChef Celebrity 7 | Jordi Cruz a Patricia Conde: "Me has decepcionado"

"Estoy muy nerviosa y tengo mucho miedo". Así se mostró Patricia Conde ante los jueces al inicio del último cocinado de exteriores de MasterChef Celebrity 7, en el hotel Ritz de Madrid. Y no sabemos si por culpa de ese miedo, la presentadora y humorista no pudo dar lo mejor de sí misma. Desde el arranque de la prueba, Patricia fue consciente de que iba algo rezagada, pero confiaba en poder remontar. La limpieza y el corte del lenguado le quitó más tiempo del deseado y a partir de ahí, todo se complicó. "No me está saliendo nada bien", confesó la aspirante.

Samantha Vallejo-Nágera aconsejó a Patricia meter un par de marchas más, viendo que María Escoté y Manu Baqueiro trabajan a un ritmo muy bueno: "Intenta poner alguna elaboración al fuego mientras limpias el pescado. Quiero verte en el duelo final". La aspirante hizo caso a la chef e intentó acelerar, trabajando en paralelo con el pescado y las patatas.

Si con el pescado encontró muchas dificultades, lo mismo le pasó a Patricia con el postre. La presión de saber que el tiempo avanzaba le afectó y fue perdiendo energía: "Estoy muy cansada". Manu Baqueiro vio los problemas de su compañera y le lanzó un mensaje de ánimo: "Vente arriba". Pero no fue el único que se acercó a hablar con Patricia. Jordi Cruz y Samantha Vallejo-Nágera intentaron evaluar la situación y el diagnóstico no fue nada bueno: "No te vemos luchar".