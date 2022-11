Manu Baqueiro lleva toda la edición detrás de Patricia Conde. Parece que el actor tiene un crush con la presentadora y está agudizando el ingenio para conquistar su corazón. Ahora tiene una carta más a su favor. En la primera prueba de este programa, los familiares han acudido a MasterChef Celebrity como comensales y Manu por fin ha podido conocer a la madre, a la hermana y al hermano de Patricia.

“Yo creo que ya me puedes presentar…”, le ha dicho Manu a Patricia cuando ha entrado a saludar a sus familiares. “Suegra, hay cosas que contar… se está quedando pálida y mi padre igual”, ha añadido el actor. Menos mal que estaba ahí Patricia para tranquilizar a su madre, a la que ha advertido de que se trata de su futuro exnovio. El que ve con muy buenos ojos la posible relación es el actor Alfonso Bassave, hermano de Manu, que además se ha mostrado sorprendido por que Manu no haya salido de fiesta en tres meses. ¿Irá realmente en serio con Patricia? Manu ha confesado a su hermano que no sabe si con Patricia las cosas van para adelante o están estancadas. “¿Te tengo que explicar a estas alturas que son juegos? Que son estrategias. Tú sigue para adelante”, ha concluido Alfonso.