La séptima edición de MasterChef Celebrity se recordará por diferentes motivos, pero, sin duda, uno de ellos será por el tatuaje que Lorena Castell se ha hecho a sí misma. La experiencia personal de la presentadora en el programa está siendo tan intensa que prometió tatuarse un cuchillo -su elemento talismán- en directo. “Es la primera vez que me dejan hacer esto en un programa”, confesó emocionada Lorena.

Tras coronarse como primera finalista de la edición, Lorena Castell cumplió su promesa. Eso sí, se lo tuvo que recordar Samantha. “Habías hecho una promesa ¿no?”, le dijo la chef a Lorena. Y con el atrevimiento que le caracteriza, la presentadora no lo dudó: “Claro, me he traído todo lo necesario para tatuarme un cuchillo. Yo siempre he tatuado con máquina, pero es la primera vez que lo voy a hacer con la técnica handpoke (con una aguja y a mano)”.

Con Patricia Conde como espectadora de lujo en la galería, y mientras Manu Baqueiro, Isabelle Junot y María Escoté trabajan en el postre de David Pallás, Lorena Castell primero se dibujó el cuchillo y luego arrancó con el tatuaje. Una vez terminado, la presentadora bajó a la zona de los jueces para mostrarle su creación y se atrevió a lanzarle una propuesta al maestro chocolatero David Pallás: “Si quieres te tatúo una cupcake”. El invitado, con una sonrisa en la cara, declinó la oferta educadamente.