Tras diez semanas dedicados en cuerpo y alma a la cocina y a MasterChef Celebrity 7 nuestros aspirantes necesitaban un empujón emocional que les recargase las baterías. Y lo hicimos. Debajo de una nueva caja misteriosa, los celebrities descubrieron un objeto que les resultaba familiar, acompañado de un mensaje de apoyo de un familiar. Como no podía ser de otra manera, las lágrimas de nostalgia hicieron acto de presencia.

Lorena Castell recibió algo que casi todos los españoles tenemos en casa: la típica silueta de la mano de barro que se hace en el colegio. Mientras se abrazaba a ella, sonó el mensaje de apoyo de su madre. La presentadora terminó muy emocionada, dando gracias a su madre por la ayuda que le brinda en la crianza de su hijo.

En el caso de Manu Baqueiro, el actor levantó la caja para recoger un sombrero de su padre. Posiblemente, vimos la versión más tierna de Manu en MasterChef Celebrity 7 al escuchar el audio de su padre. Tras el actor, llegó el turno de Patricia Conde, que descubrió un anillo que su madre se compró con ella cuando se fue a vivir a Madrid, dejando a sus padres en Valladolid. Otro objeto muy preciado fue lo que vio Isabelle Junot debajo de su caja misteriosa: el tocado que su madre llevó en su boda. “La echo mucho de menos”, confesó Junot.

Alabama y Lila se ganan un sitio en nuestro corazón

Sin ningún lugar a dudas, el momento más emotivo fue cuando María Escoté encontró un dibujo de su hija Alabama debajo de la caja. “Es un retrato que me hizo mi hija mayor. Que a mi hija le guste pintar y dibujar es muy importante. La creatividad es uno de los valores más importantes. Pero me emociona más aún pensar que ella ha heredado el gen artista de mi padre. Reconocer la mano de mi padre en ella, ahora que él ya no está, me hace muy feliz”, confesó la diseñadora mientras las lágrimas caían por su cara.

Pero la cosa no quedó ahí. María Escoté disfrutó del tierno mensaje de voz que le lanzaron sus hijas: “Te queremos mucho. Eres la mejor. A por ellos”. En ese instante, no solo María se emocionó. Pepe Rodríguez terminó soltando alguna que otra lágrima. Desde ya somos fans absolutos de las hijas de María Escoté.