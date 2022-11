Ya podemos celebrar temporadas de MasterChef, que ya sea el de anónimos, juniors o celebrities, los aspirantes comparten rasgos que se repiten edición tras edición: las capitanías son más difíciles de lo que parecen, evitar a toda costa las pruebas de repostería, y las sumas, restas y multiplicaciones se hacen ‘bola’ entre fogones. En esta ocasión la tabla de multiplicar le ha pasado factura a Isabelle Junot y Lorena Castell, que se quedaron en blanco en pleno cocinado.

Se hicieron un lio preparando los rigatoni. Tenían la receta para 5 comensales y no había forma de que la adaptaran para 25. Tanto la presentadora como la marquesa protagonizaron uno de los momentos cómicos de la final. “Justo la tabla del 8 no me la sé” decía Isabelle mientras esquivaba las miradas de los jueces. Por otro lado, Lorena Castell preguntando al equipo de producción si MasterChef también paga las clases de matemáticas. Era verlo para creerlo.

Parecía que estaban haciendo la declaración de la renta en vez de contar rigatonis. De hecho, Pepe Rodríguez las vio tan perdidas con sus cuentas que incluso les trajo una calculadora. Eso sí, les dejó claro que no quería ver ni un solo fallo más: “Ya no tenéis excusa, tiene que salir todo clavado”.