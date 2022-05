Luismi, capaz de lo peor y de lo mejor en MasterChef 10

Si tuviéramos que utilizar una frase para definir el paso de Luismi por MasterChef 10 afirmaríamos que no deja indiferente a nadie. Y un programa más lo ha demostrado. En el séptimo capítulo de la décima edición el bombero afincado en Guadalajara ha vuelto a enseñar sus dos caras: la desorganizada y dispersa y la metódico y triunfante. Y es que en un solo programa Luismi descendió al infierno para terminar encumbrado por los jueces en la prueba de eliminación. Lo analizamos.

Con Luna Zacharias y Carmina Barrios como invitadas de lujo, llegaba el momento de la prueba del robo. Donde sólo Claudia y Luismi, por ser los mejores de la prueba de exteriores anterior, disfrutarían del privilegio de vaciar las cestas de sus compañeros. Y si bien es cierto que Claudia no tuvo clemencia -y si no que se lo pregunten a Verónica- Luismi volvió a descolocar a todo el mundo con su estrategia. "Tenemos que estar todos en igualdad de condiciones", afirmó. Por ello, robó a todos casi por igual ¡incluyendo su propia cesta! El bombero de MasterChef 10 se robó a sí mismo. Los jueces fueron duros con él y se lo reprocharon, pero sin duda, la sinceridad de Carmina fue la que dejó a Luismi en evidencia: "Alguien que se roba a sí mismo es tonto", aseguró entre risas la exaspirante de MasterChef Celebrity.

03.08 min Carmina no lo tiene claro: ¿Luismi o Luisma?

Luismi apostó por activar su "departamento de I+D" y se atrevió con unos tallarines hechos a partir de hojaldre y un tortelini de kimchi. "La creatividad fluye", le gritaba Pepe desde la distancia. Pero el resultado no pudo ser peor. Solo ver la reacción de Jordi mientras el bombero terminaba la elaboración delante de los jueces fue suficiente. ¡Llegó el caos! Y es que Jordi no le dejó ni terminar la explicación: "Corta, corta". Analizando la composición del plato, el jurado no tuvo piedad: "El sitake seco, el espagueti quemado y el hojaldre sin cocer". Pepe fue un paso más allá y quiso saber por qué Luismi tiene dos caras: "¿Cómo puede ser que en unas pruebas hagas cosas dignas y destacables y en otras todo lo contario?". El punto y final a la valoración lo puso Jordi: "Si esto lo haces en eliminación, te vas a casa"