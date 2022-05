Los mejores momentos de Carmina Barrios en su visita a MasterChef 10

La descubrimos en la sexta edición de MasterChef Celebrity y desde entonces, cada vez que vuelve a nuestras cocinas, nos deja momentos desternillantes y únicos. Y es que Carmina Barrios siempre llega llena de alegría, buen humor y alguna que otra anécdota. Además, en esta ocasión se animó a cocinar y el resultado no pudo ser mejor.

Los aspirantes de MasterChef 10 saltaron de alegría a ver entrar a Carmina junto a Luna Zacharias, finalista de MasterChef 8. La exaspirante de MasterChef Celebrity tardó menos de 3 minutos en dejarnos la primera anécdota. Al verla entrar, Jordi -su "muñeco"- se percató de que había adelgazado. Y la actriz lo confirmó: "Sí, estoy haciendo un poco de ejercicio con un monitor". Y aquí fue donde nos dejó el primer momento gracioso de la noche. "Lo que me río con él. A veces se pone así (estirando, con las piernas abiertas) y yo le hago así con el dedo. No veas que bote pega. Después de eso yo ya me animo y hago los ejercicios", confesó Carmina. Tanto el jurado como los aspirantes estaban a punto de llorar de la risa.

03.08 min Carmina no lo tiene claro: ¿Luismi o Luisma?

Pero Carmina siguió regalándonos momentos icónicos y graciosos a la par. En la valoración de Luismi llegó el segundo gran hit. La elaboración de Luismi no convenció a los jueces y Jordi no solo le recriminó su desastrosa manera de trabajar. También le achacó que se robara ingredientes de su propia cesta. "¿Qué le dirías a alguien que se roba a sí mismo, Carmina?", le preguntó el jurado a nuestra invitada. "Pues le diría....¡Eres tonto!". Es imposible superar la espontaneidad y sinceridad de Carmina.