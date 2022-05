Yannick sufre un bloqueo mental en su peor día en MasterChef 10

“Voy a llamar a mi plato 'Bloqueo mental' porque me he bloqueado, se me han olvidado cosas. La idea principal sí que era una tartaleta que llevaba un sofrito debajo que se me ha olvidado. La mayonesa iba a ser normal, al final la he hecho en el sifón…”, explicaba Yannick al presentar su plato. Jordi Cruz no soportó el resultado final de este y fue muy sincero con él explicándole que se trataba de un plato fallido. “La espuma está mal ejecutada, el aire no sabe a kimchi, es fallido lo mires por donde lo mires”, explicaba el chef. “El hojaldre sin hacer, ni la estética, ni el sabor. No me gusta nada tu plato”, continuaba Samantha.

Yannick no le pudo quitar la razón a los jueces y el aspirante explicaba que había comenzado el día mal por la ausencia de Patricia y Teresa. “Empecé con bajón, pensando en cosas, luego me he puesto muy nervioso. Así que nada lo haré mejor en algún momento”, se sinceraba el aspirante entre lágrimas con el jurado. “Creo que eres capaz de hacer muchísimo más, por eso yo he estado tan dura contigo. Yo espero mucho de ti Yannick”, le decía Samantha. A Yannick le pudo la presión y terminó en un bucle de frustración que le hizo no poder mostrar todo su talento. “Intentas hacer las cosas bien, darlo todo, y cuando no sale me enfada”.