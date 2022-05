Patricia vuelve a MasterChef 10 tras la repesca

“Estoy en MasterChef, es que no me lo creo todavía ¿vale?”, decía Patricia a gritos al enterarse de que era la repescada. “Tengo el delantal blanco y estoy en un sueño, no me lo creo. Desde que entré en el 50/15 cada día le digo a mis compañeros que estamos en MasterChef como diciendo no puede ser. Buah es que estoy súper feliz”. Para Patricia el sueño de volver a las cocinas se ha hecho realidad. Y es que una de las aspirantes más carismáticas y divertidas de la décima edición regresa para darlo todo y alzarse con la victoria. “Patricia te tengo que felicita, el helado estaba para patentarlo, perfectamente hecho. La trampa de ese postre era el darle el punto de vino y que no supiese a alcohol. Y eso lo has conseguido porque la gelatina era puro vino blanco maravilloso. El postre estaba para comerte tres seguidos”, le decía Pepe Rodríguez a la aspirante.

Patricia nos ha hecho reír en numerosas ocasiones desde que empezó su aventura en las cocinas. ¿Quién no se acuerda que sus amigos la llaman la vampiresa? ¿O su pasión por la cultura coreana y la búsqueda de un novio asiático? Además, la batalla abierta que tiene con Luismi, del que dice que le saca completamente de sus casillas, nos regaló algún que otro cocinado en el que Patricia puso firme al aspirante diciéndole que era un auténtico pesado. Eso sí, explicando que en el fondo se quieren mucho. ¿Te imaginas boda de Patricia y Luismi con BTS sonando de fondo?