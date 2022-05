Así vivió Yannick de MasterChef 10 el 'Chanelazo' en Turín

En el tercer programa de MasterChef 10 recibí un regalo que nunca olvidaré. Chanel, la representante de España en Eurovisión, me brindó la oportunidad de disfrutar en vivo y en directo, en Turín, del festival que tantas veces vi por la televisión. Fue una noche espectacular en la que pude disfrutar bailando y cantando. No lo olvidaré nunca.

El ambiente en Turín era fantástico, había eurofans por todas partes viviendo el festival a tope. Me sorprendió la cantidad de fans de MasterChef que me encontré por Turín. Incluso una pareja me confesó que me estaban buscando desde que llegaron porque habían visto en el programa que Chanel me había regalado dos entradas. Ya al llegar al estadio, me sorprendió mucho la cantidad de banderas españolas y camisetas de Chanel que había. Incluso gente de otros países apoyaban a Chanel. Solo con ver el ambiente, mi amigo y yo sabíamos que iba a ser una noche inolvidable.

Y así fue. Todo lo que yo había leído durante años, lo tenía delante. En vivo y en directo. Las actuaciones que más me fliparon fueron la de Suecia -porque me encanta la canción-, la de Australia -porque el cantante transmitía muchísima emoción- y la de Grecia -con una canción súper chula y una puesta en escena muy original-. Pero el momento Chanel fue otra cosa. Se notaba que todo el estadio estaba disfrutando al máximo de la actuación, se escuchaba cantar el estribillo por todos los lados. El momento de la coreografía final fue épico, con los fuegos artificiales. Yo estaba literalmente flipando. En nuestra fila éramos todos españoles y estuvimos viviéndolo a tope, bailando, gritando y cantando la canción. Su actuación fue sin duda la que más destacó de la noche.