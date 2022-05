La loca capitanía del equipo azul: Claudia pone límites a Luismi

"No cambio a mi equipo, y las consecuencias que tenga las asumiré". Así de contundente se mostró Claudia antes del veredicto de los jueces en la prueba de exteriores del séptimo programa de MasterChef 10. Y es que la capitana del equipo azul sacó la cara por su equipo antes de conocer que serían los portadores del delantal negro. A pesar de un cocinado desorganizado, con Luismi haciendo de las suyas, la capitana no se arrepintió de seleccionar a Julia, Yannick y Luismi.

Pero el fuerte carácter de Clauida se dejó ver durante la prueba. Y es que más allá de defender a su equipo, también quiso tenerlo todo controlado y bajo control. Por ello fue necesario ponerle límites a Luismi. El bombero pronto empezó a dispersarse tirando el agua caliente por el fregadero. "Luismi, está bien tener soluciones, pero con cabeza por favor", afirmó Claudia en un primer intento por tenerlo todo controlado. Mientras, Yannick y Julia avanzaban con sus elaboraciones.

Tras volver a chocar por el tratamiento de la morcilla, Claudia le dejó claro a Luismi quién era la capitana. Después de que el bombero apagara uno de los fuegos en cocina, la capitana se puso seria: "Aquí mando yo. Si tienes dudas me preguntas, pero hay que pasar por la orden de mando. No puedes ir a la torera. No te lo permito. A trabajar". Contra todo pronóstico, Luismi adoptó un perfil bajo. Claudia conisguió ponerle límites al bombero, aunque quizás fuera tarde.