¡Menudo talento con el pescado! María Lo deja a todos alucinando

María Lo es una de las aspirantes más queridas de la décima edición. Desde que entró en las cocinas, su enorme capacidad de trabajo y entrega ha conquistado al gran público. Semana a semana vemos su súper evolución. Y, por supuesto, uno de sus grandes fuertes es el pescado. “No hay un solo exterior en el que no me toque limpiar pescado. No me libro”, decía la aspirante dejando a todos con la boca a abierta por sus tremendas habilidades. El padre de María Lo llegó desde China a España como un auténtico enamorado del pescado. Desde muy pequeña, María Lo se ha paseado por los mejores mercados y ha aprendido a identificar un pescado de gran calidad de un pescado menor.

Pero no solo eso, María Lo aprendió a no tenerles miedo, a trabajar con todo tipo de pescados y respetar el producto. Por eso, sus compañeros siempre apuestan por ella para la limpieza y despiece del pescado. Durante la última prueba por equipos, María Lo trabajó muy duro para sacarle el máximo partido a todos los elementos. Pepe Rodríguez se acercó a hablar con ellos para ver el resultado de esas truchas tan magníficas y miró a María Lo para corregir los errores que tenía David como capitán. “Chicos, esto hay que marinarlo completo para que absorba todos los sabores y quede más jugosa”, les explicaba el chef.