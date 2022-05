"No lo estoy pasando nada bien, tengo unas ganas muy grandes de llorar", la tremenda exigencia que se imponía María Lo le llevaba a romperse en las cocinas por primera vez desde que comenzara MasterChef. La aspirante no lograba sacar un buen soufflé de queso pese a insistir una y otra vez en ello. Sus campañeros se daban cuenta de la situación y no paraban de lanzarle mensajes de ayuda y cariño para animarla. "Suéltalo María, no pasa nada, te vendrá bien", le decía David segundos antes de que la aspirante rompiera a llorar. Todos corrían a abrazarla y Patricia no paraba de repetirle que era una prueba para divertirse y que no pasaba nada si no salía bien. Sin embargo, María en lo único que pensaba era en que podría estar tirando su sueño a la basura por un simple soufflé y la frustración recorría todo su cuerpo. "Toda la vida cargando con ese peso tan grande de la perfección. Cuando me he visto ahí sola y machacándome me ha dado mucha pena. He sentido que necesitaba que alguien viniera a abrazarme y decirme tía claro que sí. Pero, la que me lo tengo que decir soy yo. Eso es lo que me da rabia, soy incapaza de quererme, soy incapaz de abrazarme a mí misma", explicaba María Lo analizando el duelo que estaba atravesando.

María Lo de MasterChef: "Esto es lo peor que me puede pasar" Samantha se acercaba a María Lo al ver cómo las lágrimas recorrían su cara sin parar. La aspirante le explicaba que ella era tremendamente exigente y que algo como lo que le está sucediendo en el programa es lo peor que le podía pasar. María Lo es tremendamente perfeccionista y se obliga a que el resultado final siempre esté lo mejor posible. De ahí que MasterChef también le sirva como terapia personal para saber poner límites a todo esto. "La vida es así", le decía Samantha Vallejo-Nágera con toda la razón del mundo. "Esto no es ridículo, te ha tocado algo que no sabes hacer bien y encima no has parado ni un segundo. Nadie puede decir que te has quedado quieta". María Lo seguía mirando su puesto de cocina sin estar realmente convencida de ello. "Tengo que aprender aquí que no siempre todo sale bien", cerraba María Lo para seguir buscando el soufflé perfecto.