Es el aspirante que más está dando que hablar en la décima edición de MasterChef. Era algo que se veía venir, teniendo en cuenta el casting que hizo. Luismi no se cortó un pelo y se puso a hacer twerking frente a Jordi, Pepe y Samantha, que no saban crédito. Llamaban la atención sus pantalones, muy ajustados. "Son super skinny y creo que me hacen culito de caramelo", reconoció. Lo cierto es que sus frases no dejan a nadie indiferente, sobre todo, a sus compañeros de programa.

Ya lo vimos también en el Programa 5, cuando por descarte le tocó formar equipo junto a Patricia. Para ella no fue fácil compartir cocina juto al bombero, pero ¿por qué? "Sé que es buen chico, no le deseo nada malo, pero me pone muy nerviosa, me altera mucho y a veces le pegaría. Eres agotador, muy agotador", asegura Patricia. "Soy muy intenso. Mi madre dice que cundo mucho", reconocía él. Lejos de cambiar su actitud, Luismi está orgulloso de mostrarse como es en realidad.

03.14 min Luismi y Patricia: los que se pelean se desean

Esa energía y entusiasmo que tanto le caracterizan resultan, a veces, demasiado para el resto de sus compañeros. "Aburres a las margaritas", le soltó Verónica en el último programa, cuando ambos observaban a los delantales negros desde la galería. Luismi se pasa toda la prueba animando a los aspirantes en peligro. Mientras a él le parece necesario, al resto le parece "insoportable", tal y como asegura Claudia. Después de varias semanas de programa y convivencia, ya no se cortan y tienen la suficiente confianza como para decírselo.

Algunas de sus frases más recordadas de Luismi de MasterChef No solo anima a sus compañeros, también a él mismo. Luismi no se viene abajo si los jueces deciden ponerle un delantal negro, todo lo contrario. "La colmena está muy revolucionada pero se trabajará para sanearla. Ni mucho menos soy yo la abeja reina, soy una obrera, y yo remo por la colmena y trabajo para la colmena", con esta memorable frase afrontó una prueba de eliminación. 03.08 min Luismi, ha nacido un poeta No ha sido la primera y tampoco será la última. "No tengo tatuajes. Un Ferrari no lleva pegatinas", así le contestaba Luismi a Pepe Rodríguez, una respuesta que no pasa desapercibiba, igual que la mayoría de sus frases.