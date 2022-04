¿Pareja o trío amoroso en MasterChef 10?

“¿Qué pasa que te gusta Luismi?”, le preguntó Samantha Vallejo Nájera a Patricia al ver a la aspirante nerviosa cocinando. “No, pregúntale a él a ver que te dice”, le contestaba Patricia a Samantha junto a Juanma Castaño. En el anterior programa, ya pudimos ver a Luismi defender a Patricia desde la galería mientras que Pepe Rodríguez intentaba entender por qué solo defendía a esta aspirante. Luismi explicaba que Patricia era única y especial, que le encanta. Sin embargo, nada más comenzar el segundo programa todo cambiaría.

“Yo veo muy clara esta relación de un bombero y una doctora”, soltaba Paula delante de sus compañeros. Paula hacía referencia a que dentro de la casa había visto una relación muy especial entre Luismi y Eva. Que la aspirante valenciana había conquistado por completo a nuestro “culito de caramelo”. ¿Y cómo reaccionó Eva? Pues, la verdad es que no negó lo evidente. Está claro que a Eva le gusta un poco Luismi, pero quiere ir poco a poco. “Ya se verá, ya se verá”, decía sin atreverse a mirar a los ojos a Luismi.

Y es que claro, Eva tiene otro crush que le mueve mucho más el corazón y por el que está dispuesta a esperar lo que haga falta. En la prueba de eliminación nos visitaron Aleix, Arnau y Vicky para demostrar cómo MasterChef había cambiado sus vidas. Al ver a Aleix entrar en cocinas, Eva se puso muy nerviosa. “Me encanta Aleix, pídele su número de teléfono y dámelo”, le decía Eva a Vicky y Samantha cuando la visitaban en cocinas. Al final, el ganador de MasterChef se acercó a hablar con ella y le contó que ahora mismo está en una relación. “Da igual, si en un futuro rompes llámame porque yo te estaré esperando”, le lanzaba la aspirante sin cortarse.

03.08 min Eva: "Aleix es mi crush"

En conclusión, las cocinas han comenzado con mucho amor entre los fogones y no sabemos qué puede ocurrir entre nuestros aspirantes. ¿Logrará Luismi ganarse el corazón de Patricia? ¿Le veremos de la mano de Eva en futuras entregas? El aspirante aseguraba que a él no le quería ni el virus, pero viendo el éxito que ha tenido nada más comenzar la temporada esta claro que no es cierto. Venga Luismi, entrégate al amor y sana todas esas heridas que te dejó tu relación previa. Ya nos contaste en la última etapa del casting de MasterChef que todo se supera en la vida y las cocinas están llenas de magia que te pueden ayudar.