Solo llevamos dos programas de MasterChef 10, pero ha sido tiempo suficiente para ver cómo la alegría y el buen humor son los pilares fundamentales en la vida de Yannick. Y por si fuera poco, no solo es alegre, también desprende esa felicidad para rodear de buen rollo a sus compañeros. Y si a eso se le une una receta de cupcakes deliciosa, podemos confirmar que Yannick es el rey de los cupcakes y de nuestros corazones.

Cupcakes de chocolate y panceta

En la primera prueba de la noche, los aspirantes debían trabajar para hacer una elaboración con la panceta como elemento central. Pero no todos en platos salados. A Yannick le tocó integrar la panceta en un dulce. Y lo bordó. Sin duda la repostería es uno de sus puntos fuertes. El aspirante belga afincado en Murcia se atrevió con unas cupcakes de chocolate negro con panceta, y su elección fue todo un acierto. Ya durante la prueba confesó sentirse muy cómodo con la repostería: "Creo que los dulces se me pueden dar un poquito mejor que los salados", afirmó. Y no se equivocó. En la valoración, Jordi Cruz destacó "la buena idea" de Yannick al elegir dicha receta: "La elaboración es perfecta. Has logrado hacer un bizcochito de chocolate donde está bien integrada la grasa de la panceta. La buttercream es brillante y el cerdo está super crujiente. Creo que para un segundo programa es un muy buen trabajo". Por su parte, Pepe y Samantha no se quedaron atrás con los elogios: "Además está muy bien rematado y la estética está muy cuidada", sentenciaron.

Los jueces y nuestros invitados, Juanma Castaño y Miki Nadal -ganadores de MasterChef Celebrity 6-, se terminaron por completo el plato de Yannick, pero Miki le puso una pequeña pega: "Si quitas la blonda de papel mejor, para que me lo pueda comer de un bocado". ¡Que no falte el toque de humor! A Yannick le delataba su sonrisa. No podía estar más orgulloso de su plato.