"¿Giraldo tiene la culpa de todo lo que pasó en el equipo?", preguntaba Pepe Rodríguez al resto de aspirantes viendo que todos ponían el peso de haber tenido que ir a la prueba de eliminación en él. "Es la actitud", decía Patricia antes de explotar. "A mí lo que no me gusta es que no se digan las cosas de frente y que además ofendan. Además, a Patricia es que se le van un poco las revoluciones y dice cosas que ofenden", lazaba Giraldo sin cortarse. "No me digas eso, porque yo te dije a la cara que dijiste tonterías y me faltaste el respeto". La situación se ponía cada vez más caliente al comenzar la prueba de eliminación y la tensión en las cocinas era cada vez mayor. Aún así, todos los compañeros apoyaban la postura de Patricia en esta batalla contra Giraldo.

03.42 min Críticas a Giraldo por su mal trabajo en equipo

"Te falta mucha humildad, mucha humildad", le gritaba Patricia a Giraldo. "Perdona pero discrepo contigo, si tú me faltas el respeto hay consecuencias de lo que se dice", le contestaba Giraldo. Patricia cada vez estaba más nerviosa, comenzaba a llorar, y sus compañeros intentaban calmarla para que no tuviera una crisis mayor por el tema. "Patricia es que dice las cosas demasiado explosivas, sin pensar y lo que no puedo permitir es que me falte el respeto. Nunca se lo he permitido a nadie en mi vida y no se lo voy a permitir a ella", comentaba Giraldo con sinceridad. "¡Es que el que me ha faltado el respeto es él a mí!", apuntaba Patricia.