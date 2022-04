¿La peor tarta de queso de la historia de MasterChef?

“Iba a hacer una tarta de queso con panceta y ahora se va a llamar plato al molde de crema de queso y panceta. Está un poco fluida”, comentaba el aspirante. “Tienes que quitar el molde, eh”, le lanzaba Samantha sin comprar la forma en la que Iván intentaba vender el plato. El aspirante sabía que la masacre se acercaba y todos los jueces estaban pendientes del resultado final de la creación de Iván. El pánico llegó al darle la vuelta a la tarta, todo el mundo en cocinas no se creía lo que estaban viendo.

“Pero por qué hace eso, por qué ha hecho eso”, se escuchaba entre sus compañeros. “Esto tiene difícil venta, eh”, le decía Juanma Castaño a Iván recordando la situación de su paso por Masterchef Celebrity. Jordi Cruz valoró sin filtros el plato diciéndole a Iván que no sabía por donde tirar y que lo que le faltaba a la tarta era más huevo y no más harina. "Esto es un fracaso y hay que ir a lo siguiente. Pero, te lo dije en la última prueba, no vayamos acumulando fracasos", le comentaba el juez a Iván tras ver el terrible resultado de su plato.