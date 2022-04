Han pasado ya 10 años desde el estreno de la primera edición de MasterChef España. El nivel de cocina de sus aspirantes ha demostrado que en nuestro país, la cocina amateur tiene mucho que decir. Pero también hemos sido testigos de alguna que otra catástrofe culinaria, como por ejemplo el plato "león come gamba". Pues en MasterChef 10 hemos estado cerca de ver una elaboración similar a aquella. Y es que el plato "Hasta los andares" de Luismi ha hecho que los jueces tengan que ponerse muy serios. Hemos visto la primera gran bronca de la edición.

La prueba consistía en hacer un plato dándole protagonismo a la panceta. En el caso de Luismi debía ser un plato salado. Pero el bombero no supo enfocar bien la prueba y elaboró un plato, según Jordi Cruz, "con muy poca cocina". Ante la atenta mirada de los jueces y de los invitados y ganadores de MasterChef Celebrity 6, Juanma Castaño y Miki Nadal, el aspirante de Guadalajara explicó cómo había trabajado la panceta para hacerla brillar dentro del plato. Pero el trabajo no estuvo a la altura. Mientras Pepe aseguró que "no sabía que valorar" porque era muy flojo, Jordi fue mucho más duro: "Esto es primo hermano del león come gamba". Por si no fuera suficiente, Jordi también le dejó claro que hay que ser mucho más pulcro en cocinas. Y es que Luismi decidió hacer un agujero con la boca a la servilleta con la que sujetaba el biberón de vinagre: "Eso es una marranada", sentenció el chef.

Una capitanía sin éxito Luismi quiso olvidar la primera prueba rápidamente y demostrar que se podía rehacer. Pero no contaba con que los jueces le asignarían junto a Jokin -los dos peores platos del primer cocinado- como capitanes en el cocinado en el Algarve. Si bien es cierto que el bombero aseguró que lo que se le daba bien era "recibir órdenes y cumplirlas a la perfección", se tomó la capitanía como un reto. Pero terminó siendo un reto no superado. Luismi empezó con muchas ganas, dejando incluso alguna que otra frase motivadora a sus compañeros: "Luchad por el escudo que tenéis delante y os recordarán por el nombre que tenéis detrás". Incluso Jordi Cruz le mandó ánimos y confianza: "Tienes todo para triunfar". Pero la desorganización hizo acto de presencia desde bien pronto y Luismi terminó desbordado y utilizando el azúcar sobre las cocinas para hacer cuentas del peso a utilizar de los diferentes ingredientes. Es por eso que Samantha anunció lo que era de esperar. "Equipo rojo, tenéis un capitán que no vale de capitán. ¿Algún voluntario para sustituirle?". Teresa dio un paso adelante y se puso al frente del equipo. Y aunque no consiguió reflotar el cocinado, mejoró lo hecho por Luismi.