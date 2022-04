En el estreno de MasterChef 10 descubrimos las pasiones de todos los aspirantes. En el caso concreto de Luismi, además de su profesión de bombero, nos enteramos que la cocina y los deportes de aventura eran sus hobbies principales. Pero según avanza el programa seguimos conociendo datos increíbles de la biografía del aspirante de Torrejón del Rey (Guadalajara). En este segundo episodio, Luismi confesó que el escritor Arturo Pérez-Reverte es "una fuente de inspiración" para él. ¿Pero qué relación tienen? Te lo contamos.

Después de una primera prueba errática, con bronca incluída de los jueces, Luismi intentó remontar en la prueba de exteriores donde le tocó ser capitán. Pero lejos del resultado esperado, el bombero fracasó como organizador del equipo: "Yo soy más de recibir órdenes y cumplirlas, no de darlas", aseguró. Todo ello, llevó a Luismi a hacer una reflexión de cara a la prueba de expulsión. Aconsejado por Jokin y por David, Luismi aseguró que "llegaba mucho más centrado". Además, Yannick le cantó una de sus canciones favoritas, "Now we are free", de la banda sonora de la película Gladiator. La emoción de Luismi casi termina en lágrimas: "Me toca la fibra esta canción. Para mí, Máximo Décimo Meridio es top".

En este momento fue cuando Pepe Rodríguez le preguntó a Luismi si Máximo Décimo Meridio estaba a la altura de Pérez-Reverte como inspiración. "Reverte me inspira bastante. Un día le escribí por Twitter", afirmó el aspirante. A partir de ahí, Pepe, Jordi y Samantha quisieron saber más (al igual que nosotros): "Ah, pero ¿le escribes por Twitter?". Entonces el bombero nos contó por qué el escritor le debe una cerveza: "Una vez le preguntaron por una palabra en Twitter, y yo le contesté en qué página de qué libro aparecía esa palabra", afirmó Luismi. Pero la cosa no se quedó ahí: "Pérez-Reverte me contestó agradecido y me dijo que me debía una cerveza".