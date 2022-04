No hay nadie que les diga cómo ser o qué hacer con su cuerpo. Así son Claudia y Luismi, dos de los aspirantes de MasterChef 10. En su entrada al plató, Luismi reconoció que le imponía el escenario. "Estoy tratando de gestionar la adrenalina", confesó. Pero poco a poco se fue soltando. Descubrimos que era bombero y que venía de Torrejón del Rey (Guadalajara). Según avanzaba la conversación Luismi iba cogiendo más confianza y llegó a desglosar el tiempo que le costó aprobar la oposición de bombero: "Me costó 9 años, 3 meses y 7 días". Jordi no podía dejar de reír.

Luismi se terminó soltando de tal manera que incluso hizo twerking delante los jueces. ¡Samantha no daba crédito! Y es que Luismi es feliz como es. Viviendo la vida a su manera, con dosis gigantes de ilusión y alegría. Tal es la cosa que el aspirante confesó que los pantalones que llevaba eran de mujer: "Son super skinny y creo que me hacen culito de caramelo". Las risas de los jueces retumbaron en el plató.

El bombero de MasterChef: Soltero y sin compromiso Para terminar su presentación y antes de darle el toque final a su plato, Luismi le confesó a Samantha que hace dos años le dejó su novia, con la que llevana 15 años. Y tras una racha difícil en el amor, lo superó y ahora no descarta encontrar pareja en MasterChef: "De todo se sale, Samantha". Solo con su presentación, ya tenemos claro que cocina y buen humor son dos de las características de este bombero.