Por fin le hemos puesto cara a los aspirantes que lucharán por ganar la décima edición de MasterChef. Un maravilloso casting formado por 16 concursantes que entran en las cocinas más exigentes de la televisión dispuestos a darlo todo. Uno de ellos ya ha dicho adiós a su sueño. Jordi Cruz, Pepe Rodríguez y Samantha Vallejo han decidido que sea Berto el primero en abandonar el programa. "No es un fracaso", aseguraba antes de colgar su delantal. Haber superado el durísimo casting ya es todo un lobro. De 50 candidatos, solo ellos han conseguido una plaza sorprendiendo al jurado con sus elaboraciones. La primera prueba de exteriores no ha sido fácil para nadie, sobre todo para Iván, el capitán del equipo rojo. Los aspirantes tuvieron que atender a un total de 240 comensales, lo nunca visto en la hstoria del programa. No faltaron los invitados, el Padre Ángel y dos grandes chefs, Mario Sandoval y Francis Paniego. Una primera gran noche de emociones y muchos nervios. Así te lo hemos contado, minuto a minuto, el Programa 1.

RESUMEN DEL PROGRAMA DE ESTRENO DE MASTERCHEF 10

Los 16 elegidos: desde una pareja de exnovias hasta un bombero con 'culito de caramelo'

"Es el momento de darlo todo, suerte a los cincuenta", decía Pepe Rodríguez a los aspirantes, que escuchaban emocinados los consejos del jurado antes de enfrentarse al último reto del casting. Las primeras en entrar a cocinas fueron Teresa y María Lo. Casualidad o destino, las candidatas tienen un pasado en común. ¡Son exnovias! Y ahora entran juntas al programa gracias a sus elaboraciones Lo que MasterChef ha vuelto a unir... ¿habrá quién lo separe, otra vez?

Jordi y Pepe le dieronn una oportunidad a Jokin, el vasco que les conquistó con sus kokotxas. La historia de superación de David, el ovetense que se llevó el cuarto delantal del programa, nos emocionó. Después de haber superado su adicción a las drogas, quiere que su familia se sienta orgulloso de él.

04.41 min David, una historia de superación tras sus adicciones

El risotto de Iván consiguió el aprobado con nota del jurado, convirtíendose así en aspirante de la décima edición. Paula, la auxiliar de enfermería que no tiene claro su futuro profesional, se llevó el séxto delantal. Adrián, que tan pronto te cocina un plato de manitas a la vizcaína como te canta una canción de flamenco, además de entrar en MasterChef, ¡le pidió la mano a su novia!

Con Luismi, el bombero con 'culito de caramelo' y octavo aspirante de la edición, convenció al jurado demostrando que vale para todo: desde cocinar hasta perrear. También Claudia, que no pudo contener la emoción al recibir el 'sí' de Jordi, Pepe y Samantha. Julia, Verónica y Patricia entran dispuestas a darlo todo y ganar. A Giraldo, jugador profesional de waterpolo cubano, no hay reto que se le resista: deportista, modelo y ahora apunta a cocinero, porque se llevó el decimotercer delantal de la noche.

Yannick promete darlo todo para conseguir su sueño y convertirse en chef profesional. Alberto ha seguido intentándolo, y al final consiguió entrar en MasterChef como concursante de la décima edición. Eva completa el casting de este año, que seguro dará mucho que hablar.

Una caótica prueba por equipos lleva a Jordi a ponerse la chaquetilla

Esta vez los aspirantes se quedan en Madrid, donde tendrá lugar la prueba de exteriores. En la plaza Colón, tendrán que cocinar para 240 personas, récord de comensales en la historia del programa. En total, casi 1000 raciones que tendrán que preparar para superar este reto solidario. Divididos en dos equipos, tendrán que cocinar recetas típicas de la capital, como el cocido o las torrijas. El azul estará capitaneado por Julia, y a junto a ella trabajarán Jokin, Adrián, Luismi, David, Yannick, Paula y Claudia, que no ha podido participar por motivos personales, pero que correrá la misma suerte que su equipo. En el rojo, liderado por Iván, estarán Teresa, Giraldo, Patricia, Verónica, Eva, Alberto y María Lo. Toda la comida se donará a Mensajeros de la Paz.

04.14 min A Luismi no se le dan muy bien las matemáticas

No se pueden dormir, pero parece que esta primera prueba por equipos les está sobrepasando. Julia, capitana del equipo azul, que parecía muy segura de sí misma en un principio, dando órdenes a diestro y siniestro, empieza a delegar en sus compañeros. Al otro lado de las cocinas, está Iván, un poco perdido. "Creo que me he bloqueado", confiesa el líder del equipo rojo, que acaba la prueba siendo destituido por Jordi Cruz. El chef se pone la chaquetilla y se mete en las cocinas para echarles una mano. No es el único. Viendo el caos, el invitado Mario Sandoval, con tres soles Repsol, también tiene que ayudar a los aspirantes.

Iván, traicionado por sus compañeros: "Me he sentido dolido"

"Me hubiera encantado arrancar este veredicto diciendo 'enhorabuena', pero siento mucho no poder hacerlo", lamenta Samantha al inicio de las temidas valoraciones. El equipo rojo no ha logrado sacar adelante todas las raciones. Iván, capitán del equipo rojo, se siente responsable de este fracaso. El jurado califica su trabajo de "decepcionante", mientras el líder asegura haberse sentido "dolido" al no recibir el apoyo de ninguno de sus compañeros durante las valoraciones. María Lo y Verónica se llevan el aplauso del jurado, que alaba su actitud durante la prueba.

03.00 min Maria Lo y Verónica brillan en la prueba por equipos

En el equipo azul, Julia está orgullosa de su labor y la de sus compañeros. "Has sido muy inteligente, sabes cuáles son tus limitaciones y te has buscado a tres grandes escuderos: Joki, Adrián y David", asegura Pepe Rodríguez. El jurado también destaca el trabajo de Jokin, que ha superado sus expectativas. Y el ganador de la primera prueba por equipos de la décima edición de MasterChef es... ¡el equipo azul! La suerte le sonríe también a Claudia, que gracias al azar, se salva junto a sus compañeros de la prueba de expulsión.

La sangre, el ingrediente principal de la prueba de expulsión de MasterChef

Los delantales negros se enfrentan a su primera caja misteriosa, mientras el resto de sus compañeros salvados les observan desde la tranquilidad que da la galería. Lo que hay dentro, "no va a dejar indiferente a nadie", asegura Pepe Rodríguez, provocando los nervios de los aspirantes. Se trata de la sangre, sinónimo de vida en muchas culturas, y un ingrediente de suma importancia en la gastronomía de medio mundo. También en la española. Patricia, a pesar de que sus amigos la llaman "vampiresa", no se siente muy cómoda al pensar que va a tener que trabajar con ella. Para darles alguns consejos, entra en cocinas el chef Francis Paniego, que cuenta con tres soles Repsol. Los aspirantes cuentan con 75 minutos para elaborar un plato en el que la sangre sea protagonista.

Cada uno afronta la prueba a su manera. Desde un arroz, hasta una anguila, la mayoría puesta por elaborar un plato salado, pero Berto se inclina por un postre. ¿Habrá tomado una buena decisión? "La repostería no se puede hacer a ojo", aseguran los aspirantes salvados, que no pierden detalle de lo que pasa en las cocinas. Teresa, Giraldo, Patricia, Verónica, Eva, Berto o María Lo, uno de ellos será el primero en abandonar MasterChef. Jordi Cruz, Samantha y Pepe Rodríguez tendrán la última palabra.

Berto, primer expulsado de MasterChef 10

El jurado destaca los platos de tres aspirantes: Patricia, Teresa y Verónica, que suben emocionadas a la galería. Han tenido sus fallos, pero han conseguido defender sus platos: María y Eva. Entre tres aspirantes está el expulsado de esta noche: Iván, Berto o Giraldo. Ninguno de ellos ha pasado la prueba y, quienes se queden una semana más, tendrán que ponerse las pilas. El aspirante que no continúa en las cocinas de MasterChef es... ¡Berto! "Me llevo algunas personas maravillosas, gente del equipo y la experiencia", señala el primer expulsado de la edición, que cuelga el delantal.