Las expectativas estaban muy altas antes del estreno de MasterChef 10. Y desde el minuto 1, no defraudó. La selección final, o 50-15, comenzó con la entrada de Teresa y María Lo. Los jueces le dieron la bienvenida sin saber la sorpresa que iban a descubrir. Mientras Teresa emplataba su elaboración, Samantha le preguntó de dónde venía su pasión por la cocina. Y aquí llegó la noticia: "Me vino gracias a ella (señalando a María Lo). Es mi exnovia". Los jueces no daban crédito. Estábamos antes una situación inéita en MasterChef.

Ir a MasterChef y encontrarte con tu exnovia María Lo fue la que dejó a Teresa antes de cumplir los dos años de relación: "Me rompió el corazón". Cuando los jueces quisieron saber el motivo de la ruptura, la novia abandonada quiso prestar especial atención, "así me entero yo también". Por lo que hemos podido saber a través de las aspirantes, mientras estuvieron juntas, María nunca reconoció públicamente su relación. La segunda sorpresa de la noche llegó cuando la joven gaditana compartió con los jueces que el día anterior había "salido del armario" y que por fin había compartido con sus padres que tenía novia. También supimos que Teresa nunca ha trabajado y que llega a MasterChef buscando una profesión con la que sentirse realizada. Vive de las rentas. Puede sonar sencillo y cómodo, pero lo cierto es que no ha tenido una vida fácil. Con solo 11 años perdió a sus padres y hermano en un accidente. Por suerte, sus padres disponían de medios suficientes para que Teresa y su hermana hayan podido tener una vida sin problemas económicos. A partir de aquí fuimos conociendo mucho más de ellas. Incluso Samantha se atrevió a ir en busca de sus actuales parejas. Sorprende lo muchísimo que se parecen sus chicas entre ellas, "se nota que os gusta lo mismo", bromearon los jueces. El buen rollo predominó entre las cuatro, que acabaron abrazadas una vez conocimos que, tanto María Lo, como Teresa, conseguían el delantal blanco y un puesto entre los 16 aspirantes de pleno derecho de MasterChef 10. La estampa de las cuatro riendo y demostrando cómo llevar una buena relación con tu expareja ya es uno de los grandes momentos de la historia de MasterChef. Las propuestas gastronómicas de ambas -el ajoblanco de María Lo y el atún de Teresa- conquistaron el paladar de los Jordi, Samantha y Pepe, que no dudaron en entregarles el delantal blanco. Pero ambas tuvieron mucho protagonismo durante el estreno.

"Debes sentirte orgullosa del trabajo hecho" A pesar de que María Lo trabajó en el equipo rojo en la prueba de exteriores -equipo que perdió- los jueces, y en particular Jordi Cruz, tuvieron grandes palabras hacia ella y su compañera Verónica: "Debes sentirte orgullosa del trabajo hecho, porque independientemente del resultado, tu actitud me ha gustado. Junto a Verónica, sois las alumnas aventajadas de hoy, y eso hace que la prueba merezca la pena". Las lágrimas de María Lo y Verónica mostraron la importancia de las palabras que les dedicó Jordi. Y es que, el cocinado de exteriores fue un poco caótico para el equipo rojo. Iván, capitán del equipo, no consiguió organizar el rumbo y, tras reiterados avisos Jordi Cruz, tuvo que ponerse la chaquetilla para salvar el cocinado. María Lo y Verónica trabajaron ordenadas, al margen de los nervios y la tensión que se acumuló en algunos de sus compañeros, y eso les valió una felicitación: "Soy muy perfeccionista y por eso me da rabia", aseguró la aspirante gaditana. 03.00 min Maria Lo y Verónica brillan en la prueba por equipos Por cierto, durante el cocinado por equipos supimos que las dos exnovias comparten habitación (junto a otras aspirantes más). No les hizo mucha gracia que se desvelara ese secreto de la convivencia de los concursantes, "las novias no lo saben" dijeron ruborizadas.