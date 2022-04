Tras el primer programa de MasterChef 10, ya podemos decir que Jokin se ha ganado nuestros corazones. En un solo episodio, el aspirante vasco ha demostrado naturalidad, sentido del humor y una capacidad de trabajo y sacrificio gigante. En su presentación contó que después de "hacer empresariales", entró en la empresa de su padre. Tras la crisis, vivieron momentos muy duros y todavía están remando para salir de esa situación y coger un poco de aire. El compromiso de Jokin con su familia es innegable.

Ya delante de los jueces, y antes de recibir la valoración a su delicioso plato de cocochas, Jokin dejó ver que, además de la cocina, tiene otras dos pasiones: "Tengo un barco y ando entre la pesca y lo otro". Pero, ¿qué es lo otro? A Jordi Cruz le asaltó la misma duda y le preguntó al aspirante: "Pues eso, lo otro es la fiesta, que también me gusta". Nuestros jueces terminaron riendo a carcajadas. Jokin se muestra tal y como es, natural, sincero y sencillo. ¡Y con buen humor!

Con sus cocochas en la primera prueba demostró a los jueces que tiene mano, pero en el cocinado de exteriores demostró que además tiene ganas y actitud. Le tocó trabajar a las órdenes de Julia, capitana del equipo azul, y Jokin no solo enseñó su lado más humilde trabajando duro, también supo tender su mano para ayudar a su capitana cuando la ocasión lo requería. El buen hacer del equipo azul les hizo salvarse de la prueba de eliminación. Pero los jueces quisieron destacar la labor de Jokin por encima del resto: "Has superado nuestras expectativas, y eso que son muy altas", afirmó Pepe.

David: un luchador unido a su familia

Ya avisamos que la décima temporada de MasterChef iba a ser la de las segundas oportunidades. Junto a la historia de Jokin, conocimos un poco de la vida de David. La palabra superación se queda corta con él. Ya delante de los jueces, y aunque con reservas al principio, David se abrió emocionalmente confesando que viene a MasterChef en busca de una segunda oportunidad. "He sido una persona con tendendcias adictivas durante muchos años, con un consumo muy elevado", confesó. En el margen que le daban las lágrimas para seguir hablando, David puso en valor el apoyo de sus padres: "Felizmente es una etapa superada, pero en lo peor, ellos me quisieron más de lo que yo me quería a mí. Estoy en deuda con ellos". Con todo ello, a día de hoy, con la adicción superada David está estudiando Integración Social para ayudar a todo aquel que le haga falta.

El lado familiar es uno de los pilares de su vida actual, y no solo sus padres. David nos habló de su hijo de seis años, fruto de una antigua relación: "Es el motor de mi vida". De la mano de su hijo, David ha salido del "infierno" y ahora es feliz, cuando por fin ha entendido que su propósito en la vida es ayudar a los demás. Todo el mundo debería tener una segunda oportunidad. Y David no piensa desperdiciar la suya.