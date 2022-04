El casting final de MasterChef 10 acumuló a un selecto número de influencers y creadores que intentaron hacerse un hueco en las cocinas. Seguro que recuerdas a Nuria Pajares, la famosa madre que se hizo popular en TikTok por regalarle a su hija su primer “LuisVi” con el que se puso a llorar. O, por supuesto, a @grtamara. Aquella influencer que nos regaló un divertido momento por la anestesia tras salir del dentista. Ambas intentaron lograr sin éxito un delantal blanco que las transformara en aspirantes del talent de cocina más exigente del mundo.

05.23 min Nuria, la madre del 'LuisVi' a las puertas de MasterChef

Pero, no fueron las únicas, si yo fuera tú no me perdería tampoco a Aitor, mocatriz de profesión, dándolo todo en las cocinas frente a los jueces defendiendo el que llama “su mayor hit” bajo el título de “Heterito básico”. La respuesta de Pepe Rodríguez fue clara: “Más que mocatriz (modelo, cantante y actriz), lo vamos a dejar en mo-triz. Porque, madre mía…”