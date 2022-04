Para la décima temporada de MasterChef prometimos sorpresas. Y cumplimos. Igual que cumplió Adrián su palabra. El bilbaÍno prometió a los jueces pedirle matrimonio a su novia Raquel, y cumplió su promesa. Antes tuvo que superar la valoración de los jueces, pero con su plato de manitas de cerdo a la vizcaína recibió el sí de Pepe, Samantha y Jordi. "No sé si tus manitas eran a la vizcaína o no. Pero sé que estaban espectaculares", admitió Pepe. Pero una vez que Samantha le colocó el delantal blanco, a Adrián le tocaba declararse. Jordi Cruz no dudó en ir a buscar a Raquel. En ese momento, Adrián, rodilla en tierra, le pidió la mano a Raquel.

Eso sí, Raquel le pidió a Adrián que el reencuentro entre ambos para hablar de la boda fuera dentro de 13 semanas. "Cuando salga de MasterChef te compro el anillo", aseguró él. "Sin prisas, disfruta de MasterChef y a ganar", contestó ella. Los jueces celebraron la pedida de mano y Pepe gritó a los cuatro vientos que "lo que ha unido MasterChef no lo separe nadie".

Una historia de superación Más allá de la pedida de mano, pudimos conocer un poco más la historia de Adrián. Y desde luego podemos afirmar sin matices que lleva el esfuerzo por bandera. Él mismo fue quien contó que su padre "falleció en un accidente de moto" y que por ello no pudo pagarse una formación de cocina. "Hacía falta dinero en casa y me tuve que poner a trabajar (como instalador de aire acondicionado)", confesó. Aún así, reconoce que su madre lo es todo para él y que aprendió de ella, que es cocinera. Adrián también confesó que en alguna etapa de su vida le dio algún que otro disgusto a su madre: "Me gustaba mucho la fiesta, pero eso quedó atrás ahora estoy centrado y feliz con mi novia". Jordi Cruz no paró de decir ni un segundo lo bien que "se vende" Adrián. Pero por encima de esto, la cultura del esfuerzo la lleva dentro y Adrián afirmó que su modelo a seguir es Carlos Maldonado. "Para llegar a ser como él, hay que currar mucho", le contestó Pepe. A Adrián no le importó, está dispuesto a darlo todo por "montar un restaurante" y dedicarse a la cocina profesionalmente.