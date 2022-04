MasterChef ha vuelto a La 1 con su décima temporada, una edición muy esperada en la que descubriremos quién sucederá a Arnau como ganador del talent show. De momento ya hemos conocido a los aspirantes a hacerse con el premio e incluso nos hemos reencontrado con una persona que a muchos les resultará familiar. David Arango se dedica a presentar el tiempo en TPA, la televisión autonómica asturiana, pero ha querido probar suerte en los fogones de MasterChef 10.

"Soy hombre del tiempo en televisión autonómica de Asturias, pero mi verdadera vocación es cocinar. ¿Querer dejarlo todo por la cocina es una locura? Pues bendita locura", asegura él en el programa de estreno. David Arango es una de las 50 personas que han superado los castings presenciales iniciales y que se han convertido en candidatas a hacerse con el delantal del concurso. Sin embargo, el de Gijón, que se dedica a "hablar de nubes y de soles", como él mismo ha descrito, no ha sido uno de los elegidos para concursar finalmente en la décima edición de MasterChef.

"Creo que hay talento", dice Pepe Rodríguez

Lo ha intentado con un plato que ha llamado lubina de limonero. "Lo he bautizado así porque he hecho un escabeche con cítricos y después he marcado una lubina a la sartén", ha explicado David. "Es un plato de luces y sombras. Lo que menos me ha gustado ha sido el escabeche. Era cítrico solo. Me faltaba ese puntito de sal que le suba, que le realce. Aun así, fíjate, creo que hay talento. Te voy a dar un sí", le ha dicho Pepe Rodríguez, un veredicto con el que no han estado de acuerdo los otros dos jurados. "Creo que Pepe ha visto mucho más de lo que he visto yo", ha asegurado Jordi Cruz, mientras que Samantha Vallejo-Nágera ha afirmado que "yo soy una loca del vinagre, de la acidez, del cítrico, pero sin sal para mí no tiene sentido".