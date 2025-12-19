El tiempo hoy sábado 20 de diciembre en España: La entrada de un nuevo frente por el noroeste dejará precipitaciones en la mayor parte del territorio

Se prevé una situación de inestabilidad en la Península y Baleares y la entrada de un nuevo frente por el noroeste que dejarán cielos muy nubosos o cubiertos y precipitaciones en la mayor parte del territorio, si bien siendo poco probables y de un carácter disperso en el Cantábrico oriental y, a excepción de Cataluña y Pirineo, en la mayor parte del tercio oriental.

Es probable que se den chubascos localmente fuertes, acompañados de tormentas ocasionales, en Baleares y Alborán, así como en el oeste de Galicia y este de Cataluña donde también podrán ser persistentes.

Cota de nieve: 2000 metros en el sureste, 1200/1400 en el noroeste bajando hasta 900/1000m. y 1500/1700 m. bajando a 1200/1400 m. en el resto, con probables acumulados significativos en montañas de la mitad norte, en especial del noroeste.

En Canarias intervalos nubosos con lluvias en el norte de las islas de mayor relieve, también posibles de forma ocasional en el resto.

Temperaturas máximas en ligero aumento en el Cantábrico y alto-medio Ebro, con descensos en el resto del tercio nordeste, Andalucía, Ceuta, Melilla y Baleares. Mínimas en ascenso en el tercio este y en descenso en el resto de la Península.

Pocos cambios en el resto incluido Canarias. Heladas localmente moderadas en los principales entornos de montaña, también posibles en regiones aledañas de ambas mesetas.

Soplará viento moderado de componente oeste con intervalos fuertes y rachas muy fuertes en Alborán y litorales de Galicia y Asturias, con alisio moderado en Canarias y vientos flojos en el resto. Predominarán las componentes norte y este en Baleares y litorales del nordeste peninsular y la oeste en el resto, con intervalos moderados en la segunda mitad del día.