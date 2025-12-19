Estas papeletas sin Guardiola (PP) ni Fernández (Vox) no son nulas: son de Badajoz y ellos se presentan por Cáceres
Por WhatsApp y TikTok circulan vídeos de papeletas para las elecciones de Extremadura junto a mensajes que aseguran que son "nulas" porque no están los principales candidatos de PP y Vox, María Guardiola y Óscar Fernández, respectivamente. Es falso. Estas papeletas no son nulas: son de la provincia de Badajoz. María Guardiola (PP) y Óscar Fernández (Vox) son candidatos por Cáceres.
"Dicen que están llegando cartas con papeletas nulas para votar en las elecciones de Extremadura en el caso de Vox y de PP", afirma la voz en off de un vídeo por el que nos habéis consultado a nuestro servicio de WhatsApp. Posteriormente, la grabación muestra varias papeletas por la provincia de Badajoz y explica que no viene el nombre ni de la candidata del PP, María Guardiola, ni del candidato de Vox, Óscar Fernández, pero sí el del candidato del PSOE, Miguel Ángel Gallardo. Otro vídeo difundido en TikTok añade que, sin embargo, es correcta la papeleta de Unidas por Extremadura.
No son papeletas nulas: hay listas diferentes en Cáceres y en Badajoz
En estas papeletas no aparecen los nombres de María Guardiola (PP) y Óscar Fernández (Vox) porque no se presentan por Badajoz, sino por Cáceres. La ley electoral extremeña fija que la circunscripción electoral es la provincia. Por tanto, cada partido presenta listas diferentes en Cáceres y en Badajoz. En Badajoz, el cabeza de lista por el PP es Abel Bautista, actual secretario general del partido en Extremadura. En cambio, la actual presidenta en funciones y candidata del PP, María Guardiola, aparece como número 1 en las papeletas de Cáceres. Lo mismo sucede en el caso de Vox: Óscar Fernández Calle, candidato del partido a la presidencia autonómica, lidera la lista en Cáceres mientras que en Badajoz el partido presenta como número 1 a Ángel Pelayo Gordillo.
Por el contrario, el líder del PSOE en Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, sí se presenta por la provincia de Badajoz y por eso sí aparece en las papeletas que muestran los vídeos que han circulado por redes. Los votantes de la provincia de Cáceres verán que la lista del PSOE la encabeza Álvaro Sánchez Cotrina. La candidata de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, también se presenta por Badajoz y por ello se ve en la papeleta que muestra el vídeo de TikTok.
La propia María Guardiola ha compartido este viernes en su cuenta de X un vídeo grabado junto a Abel Bautista en el que ambos explican qué candidatura encabeza cada cual. "Para los que os preguntáis, ¿por qué María no aparece en la papeleta?", dice Bautista. A lo que Guardiola le responde: "Pues porque cada provincia tiene su lista". El candidato por Badajoz añade que "ella es la candidata a la presidencia de la Junta".
