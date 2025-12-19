Estas papeletas sin Guardiola (PP) ni Fernández (Vox) no son nulas: son de Badajoz y ellos se presentan por Cáceres

Por WhatsApp y TikTok circulan vídeos de papeletas para las elecciones de Extremadura junto a mensajes que aseguran que son "nulas" porque no están los principales candidatos de PP y Vox, María Guardiola y Óscar Fernández, respectivamente. Es falso. Estas papeletas no son nulas: son de la provincia de Badajoz. María Guardiola (PP) y Óscar Fernández (Vox) son candidatos por Cáceres.

"Dicen que están llegando cartas con papeletas nulas para votar en las elecciones de Extremadura en el caso de Vox y de PP", afirma la voz en off de un vídeo por el que nos habéis consultado a nuestro servicio de WhatsApp. Posteriormente, la grabación muestra varias papeletas por la provincia de Badajoz y explica que no viene el nombre ni de la candidata del PP, María Guardiola, ni del candidato de Vox, Óscar Fernández, pero sí el del candidato del PSOE, Miguel Ángel Gallardo. Otro vídeo difundido en TikTok añade que, sin embargo, es correcta la papeleta de Unidas por Extremadura.