Los partidos regionalistas extremeños buscan su hueco para romper el tablero político regional

Más allá de los Miguel Ángel Gallardo (PSOE), María Guardiola (PP), Óscar Fernández (Vox) e Irene de Miguel (Unidas por Extremadura), hay más partidos y sus respectivos candidatos que se presentan a estas elecciones. Son minoritarios, actualmente no tienen asiento en la Asamblea de Extremadura, pero eso no les impide acudir a ser elegidos en las urnas.

Cuando este domingo los extremeños acudan a votar en cada mesa electoral habrá más papeletas. A los cuatro grandes partidos le acompañarán otras seis candidaturas más. Algunas son viejas conocidas como Ciudadanos, Por un Mundo más Justo o PACMA. Y también hay partidos regionalistas, como Juntos Por Extremadura Levanta, Una Extremadura Digna-Soberanía y Trabajo/UED-SyT o Nuevo Extremeñismo-Adelante Extremadura.

A continuación, te presentamos esos otros candidatos 'underdog', que pasan bajo el radar de la opinión pública y que tienen pocas probabilidades de entrar en la Asamblea, pero que no se rinden y aspiran a lograrlo. O dicho de otra manera, nadie espera que ganen, incluso la opinión pública los puede subestimar, o dado por perdido, pero quién sabe, quizás alguno de la sorpresa.

Juntos Por Extremadura Levanta Este partido ya se presentó en 2023. De las formaciones que se quedaron fuera de la Asamblea, este partido regionalista fue la segunda que más votos logró después de Ciudadanos. Consiguió el 0,77% de los votos, lo que se traduce en 4.661 papeletas con su nombre. Logo Juntos por Extremadura Levanta Juntos por Extremadura Levanta No desisten y vuelven a repetir candidatura. Las encuestas apuntan en los escenarios más optimistas que podrían lograr un representante. La lista la encabeza Raúl González y, entre otras medidas, defiende una fiscalidad diferenciada para las empresas de la región. Además, aseguran que su principal objetivo luchar contra el aislamiento geográfico e industrial de la región y su lema es Extremadura más y mejor.

Una Extremadura Digna-Soberanía y Trabajo/UED-SyT Otro de los partidos regionalistas que se presenta es Una Extremadura Digna-Soberanía y Trabajo (UED-SyT). Se definen como un movimiento de "gente sencilla, honesta y valiente, que ha decidido levantarse y decir basta a la resignación". Una Extremadura Digna-Soberanía y Trabajo/UED-SyT Una Extremadura Digna-Soberanía y Trabajo/UED-SyT Su candidato es Juan Viera y el lema de su campaña es "Soberanía y dignidad para reiniciar Extremadura". El contenido de su programa electoral gira en torno a ocho puntos, entre ellos destaca el "derecho a una vida digna" centrado en las personas más longevas de la comunidad o el punto de la "despolitización de las instituciones públicas".

Nuevo Extremeñismo-Adelante Extremadura También lleva el lema de por una Extremadura digna y soberana Nuevo Extremeñismo- Adelante Extremadura, otro partido regionalista. Buscan una comunidad autónoma "empoderada que construya su propio destino" y lo quieren hacer a través de 12 medidas que proponen en su programa electoral. Nuevo Extremeñismo-Adelante Extremadura Nuevo Extremeñismo-Adelante Extremadura Algunas de las propuestas son la soberanía para el pueblo extremeño, vivienda, trabajo, juventud, la "deuda histórica" del transporte o la defensa de una educación pública y de calidad. Su candidato es Gerardo Rubio.

Ciudadanos Lejos de aquellos tiempos en los que llegaron a tener representación en toda España y llegaron a tener posibilidad de ser llave de gobierno a nivel nacional, Ciudadanos sigue presentándose. Pero con una representación casi minoritaria. En 2023 lograron 5.407 votos en toda Extremadura, lo que supuso un 0,88% de los votos. Perdieron sus 7 diputados en la Asamblea de Extremadura. Ahora, dos años después, no desisten y siguen intentando reconquistar el espacio que un día ocuparon. Logo de Ciudadanos Ciudadanos Para este 2025 su cabeza de lista es Ignacio Segura, su lema es "Vuelve Extremadura" y su programa electoral gira en torno a siete puntos básicos. Algunos de ellos son las conexiones en la región o la falta de oportunidades para vivir y retener a los jóvenes.

PACMA Y otro de los partidos que siempre está presente en todos los comicios es el PACMA, el partido animalista. A las elecciones de Extremadura acuden con el objetivo de "transformar la región desde un enfoque ético, sostenible y social" y con el lema "Crueldad o Evolución". Logo PACMA PACMA Su candidata es María José Germán, aunque no ha podido estar en parte de la campaña como el debate a diez organizado por la televisión pública extremeña, ya que está de baja por maternidad.