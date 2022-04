MasterChef acaba de empezar su décima temporada y Yannick ya se ha ganado el corazón del público con su alegría y desparpajo. Seguidor de Harry Potter, es todo un eurofán, como ya demostró tras hacerse con el delantal y convertirse en concursante, algo que festejó cantando su propia versión de "Europe's living a celebration". Acostumbrados a su gran energía, a todos nos ha sorprendido verle algo callado en la prueba de exteriores de esta semana. ¿La razón? El belga estaba afónico y se ha abierto a su compañera María Lo acerca de los comentarios que ha recibido toda su vida sobre su voz, con un timbre muy característico.

Los dos han acabado en el equipo azul durante la prueba de exteriores y, aunque Yannick en un principio no ha estado hablador -"hoy me escuchas como poseído por un extraterrestre o algo", le ha explicado a María Lo-, se ha soltado en cuanto ella le ha preguntado por su voz. "Durante el instituto era más complicado, porque la gente es mala. Sí es cierto que muchas veces me decían 'tienes voz de chica', '¿eres chico o chica?' , que es la pregunta más típica", ha recordado Yannick.

Señorita sí, señora no

Ahora trabaja en una famosa multinacional sueca dedicada a la venta de muebles y se encuentra con otro problema. "En el trabajo me dicen señora o señorita siempre. Lo que pasa es que si me dicen señorita lo acepto, si me dicen señora no. Señora nunca. Pero yo qué sé, me lo tomo con calma", ha asegurado el concursante. Tras las confidencias, Yannick y María Lo se han dado un abrazo, con la gaditana exclamando que "lo bonito está en el interior". Yannick lo tiene claro: "Yo soy una persona muy positiva. Siempre intento buscar lo mejor en cada situación. Lo más importante es ser feliz, disfrutar de las experiencias y hacer lo que a mí me hace feliz. A mí me da igual lo que piensan los demás".