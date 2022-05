No ha sido una noche fácil para los aspirantes de MasterChef. Igual que a veces nos sorprenden sin que haya expulsado, hay programas en los que los concursantes no cumplen con las expectativas y no alcanzan el nivel deseado para mantener su plaza. En esta ocasión, los jueces han tenido que tomar una difícil decisión: echar a dos aspirantes. Una de ellas, de hecho, estaba entre las favoritas para ganar el talent: Teresa y Patricia. La falta de tiempo y los nervios les han jugado en contra.

Se les han complicado a los aspirantes los retos de la noche. La primera prueba tuvo que ser cancelada por primera vez en la historia del programa, ya que los aspirantes no sabían cómo hacer un postre tan sencillo como un flan. En la prueba por equipos, al menos, no fue caótica. Todo gracias a las capitanas, rostros conocidos de MasterChef: Maribel y Ofelia. ¿Cómo lo consiguieron? Te contamos todos los detalles del Programa 6.

RESUMEN DEL PROGRAMA 6 DE LA DÉCIMA EDICIÓN DE MASTERCHEF

Josie vuelve a las cocinas de MasterChef A los aspirantes les esperaba una sorpresa al entrar en cocinas. Una pirámide de huevos acaparó su atención. Este ingrediente tan habitual en nuestra dieta fue el protagonista de la primera prueba. "Bienvenidos a la carrera del huevo", decía Pepe, dejando descolocados a los concursantes. Se trataba de una carrera de relevos, aunque las elaboraciones, en este caso, fueron individuales. Compitieron en tres equipos de cuatro integrantes cada uno. Fueron los jueces quienes formaron los equipos: el primero, María Lo, Verónica, Yannick y Luismi; el segundo, Teresa, Adrián, Claudia y Julia; y el tercero, Patricia, Jokin, David y... ¡Josie! El estilista volvió a meterse en las cocinas, igual que lo hizo en la quinta edición de MasterChef Celebrity. El momento más duro de María Lo en MasterChef 10 hasta ahora RTVE.es "Me hace ilusión cocinar", confesaba Josie. Visto lo visto, no se le ha olvidado lo aprendido en el programa. ¡Clavó los huevos benedictinos! Mientras que a Luismi se le hicieron bola y desesperaba a sus compañeros con su lentitud. Después tenían que elaborar una quiche y un suflé de queso, que a María Lo se le atragantó. "Está malísimo", confesaba Josie sin pudor. Después de muchos intentos, la aspirante rompía a llorar de impotencia.

El flan, la peor pesadilla para los aspirantes de MasterChef Tras el suflé, los aspirantes tenían que elaborar un flan, un postre que nunca antes habían hecho. "¿Cuándo nos vamos a dar cuenta de que esta prueba es fallida?", se preguntaba Jordi Cruz. Ni David, ni Adrián ni Verónica fueron capaces de elaborar un flan, y no precisamente por falta de intentos. Prueba cancelada, algo que no había ocurrido nunca en la historia del programa. Los aspirantes sintieron vergüenza ajena, mientras que los jueces afirmaban estar "muy disgustados y decepcionados". ¡Inédito! Por primera vez en la historia de MasterChef, se cancela una prueba RTVE.es Dada la situación, los jueces tuvieron que tomar una drástica decisión: cuatro delantales negros. El primero en llevárselo fue Luismi, después María Lo, David y Adrián. Podrían librarse de los delantales negros si lo hacían muy bien en la prueba por equipos. ¿Quiénes fueron los dos mejores de la prueba? Yannick y Patricia.

Maribel y Ofelia, capitanas en la prueba por equipos de MasterChef Los aspirantes se trasladaron a Sanlúcar de Barrameda para la prueba por equipos. Por primera vez en la historia, el programa reunió a toda la familia MasterChef.¿Quiénes fueron los capitanes? Maribel y Ofelia. Patricia, al ser la mejor de la prueba anterior, fue la encargada de formar los equipos. En el suyo, el azul, estaban Teresa, María Lo, David, Julia y Jokin. En el equipo rojo, Luismi, Verónica, Claudia, Adrián y Yannick, que al ser el segundo mejor en el primer reto, eligió a Ofelia como capitana. Una decisión de la que terminaría arrepintiéndose. 03.12 min María y Ofelia de MasterChef 9 vuelven a encontrarse Maribel y Ofelia estaban dispuestas a darlo todo y no se cortaron a la hora de dar órdenes a los aspirantes. En Claudia, Ofelia encontró una alma gemela, aunque no en cuestión de gustos. Mientras que la aspirante se derrite por Pepe, la veterana sigue loquita por Jordi. "Pensaba que tenías buen gusto", le soltó Ofelia, que no tuvo la misma buena sintonía con todos los concursantes. A Yannick le cayó una buena bronca: "No te quiero ver parado, estás haciendo lo más fácil y estás todo el rato preguntándome y necesito que lo saques ya, por favor". El aspirante no se quedó callado y ella respondió tajantemente: "Donde hay patrón no manda marinero".

Reunión de exaspirantes, los comensales más especiales y exigentes La nostalgia fue la otra protagonista de la prueba por equipos. Los 142 exaspirantes volvieron a MasterChef, el programa que les cambió la vida. Jorge Brazález, Marta Verona, Oxana Retinskaia, Carlos Maldonado, Arnau París, Amelicious... ¡Menudo reencuentro! Cada uno desveló cómo les está yendo tras su paso por el talent. Un momento histórico que pudo jugarles una mala pasada a los aspirantes de esta edición, ¿habrá paladares más exigentes? ¡Historia de la televisión! Así fue el reencuentro de MasterChef RTVE.es ¿Qué pasó con los delantales negros? Jordi Cruz se lo quitó a María Lo: "Me lo merezco, he dado todo de mí". También Luismi se libró de la prueba de eliminación. "Te has encargado de las tortillas de camarones que era una de las elaboraciones más difícil y lo has clavado", aseguraba Pepe Rodríguez. Sin embargo, David y Adrián se quedaron con el delantal negro. ¿Qué fue de Jorge y Miri tras MasterChef? Así es su vida ahora RTVE.es El cocinado no fue sido desastroso, como en otras ocasiones, pero podría haber sido mucho mejor, sobre todo para el equipo azul. Por lo tanto, fue el grupo capitaneado por Maribel el que acabó yendo a la prueba de eliminación. Los jueces no quisieron dejar pasar la oportunidad de felicitar a Luismi por su trabajo como uno de los mejores de la prueba, así como a Claudia, que sacó adelante el tartar ella sola. Los ganadores, además, se llevaron como premio una masterclass en Casa Bigote, ¿se puede pedir más?

Los aspirantes de MasterChef, ladrones con buenas intenciones ltimo reto de la noche y dos de los delantales negros seguían teniendo el codiciado pin de la inmunidad, David y María Lo. Para Adrián, el único de su equipo que se jugó su plaza en el concurso, fue la primera vez que se enfrentaba a la prueba de eliminación. "No me lo habéis preguntado, pero soy un poco bruja y creo que hay algo dulce para cocinar hoy", auguraba Patricia, igual que hacía Lili en Maestros de la Costura, aunque no con el mismo éxito. Pollo, puerro, calabaza, tomates, harina, parmesano... Los aspirantes se tuvieron que enfrentar a un reto en el pusieron a prueba el talento y la habilidad de sus compañeros. 03.08 min ¡El inesperado cambio de look de Luismi de MasterChef 10! Cada uno de ellos tuvo que robar cinco ingredientes a otro, ¡a la cara! La mayoría intentó ayudar, no fue el caso de Julia, que dejó a David sin palabras. "Te voy a matar", aseguraba el asturiano desesperado. Adrián fue el único que se quedó con todos los ingredientes. En esta ocasión, los aspirentes tuvieron que hacer un plato de pasta fresca. Para acompañarlos en esta prueba, como no podría ser de otra manera, entró en plató el chef Andrea Tumbarello. Contaban con 30 minutos. "Se lo habéis pusto fácil", reconocía Tumbarello.

Luismi saca de quicio a sus compañeros: "Es insoportable" Cada uno de los aspirantes hizo lo que pudo con lo que tenía. A falta de cinco minutos para terminar la prueba, Pepe Rodríguez comunicó a los delantales negros una noticia: tenían que cocinar otro plato diferente, además del que están preparando, y para ello contaban con otra media hora. Mientras, en la galería, Luismi sacaba quicio a sus compañeros. "Me saca de mis casillas, es como un sireno. Te revoluciona la cabeza. Basta ya. Que deje de tomar vitaminas por la mañana porque es insoportable", aseguraba Claudia. "Eres un pesado tío, aburres a las margaritas", añadía Verónica. Todos contra Luismi en 'MasterChef': "Aburres a las margaritas" RTVE.es María Lo tuvo muchos problemas con su segundo plato. "Me he pasado de cocción, parece una papilla de pasta", lamentaba la aspirante, que se niega a presentar su trabajo a los jueces. "Voy a entregar el pin de la inmunidad", aseguraba. Tampoco se le ha dado bien a su exparela, Teresa, que no tuvo tiempo de terminar sus elaboraciones: "Los nervios te juegan muy malas pasadas, así que a apechugar con el resultado".