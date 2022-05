El amor siempre ha estado muy presente en las cocinas de MasterChef, donde ha nacido alguna que otra pareja. También en la décima edición del programa, donde también ha surgido el amor entre Eva y Jokin, a pesar de las opiniones de sus compañeros. No han sido los primeros en encontrar el amor en el talent y seguro que tampoco serán los últimos. Jorge y Miri, Víctor y Sofía, y Alberto y Luna... Repasamos las parejas que se enamoraron entre fogones, ¿siguen juntos?

Fuimos testigos de su tonteo desde hace unas semanas, cuando se estrenó la décima temporada de MasterChef. Entre Eva y Jokin había algo más y ninguno de ellos lo intentó ocultar. Su relación no entusiasmaba al resto de sus compañeros, que desconfiaban de ella. Sobre todo David , que está convencido de que Eva no siento lo mismo que su amigo y que todo era una estrategia . A pesar de todo, ellos decidieron seguir conociéndose y parecían cada ver más felices.

La confirmación oficial no llegó hasta la finalización del talent show , que lo hicieron público en sus redes sociales. En cambio, en el verano de 2018 la pareja anunciaba su separación. Pero su amor ha sido de idas y venidas. Lo cierto es que, actualmente, ninguno de los dos sigue al otro en redes sociales , lo que nos hace sospechar que entre ellos las cosas no acabaron muy bien.

En cambio, ellos no pudieron vivir toda esta experiencia juntos. Víctor era expulsado antes que Sofía, dejando una de las despedidas más tristes que se recuerdan en MasterChef . Los jueces dejaron a la barcelonesa bajar de la galería para despedirse de su Alcalde. Ellos lloraron, y los espectadores también , no nos escondemos.

Alberto y Luna, cuando el amor no cuaja

Lo de Luna con Alberto fue un auténtico flechazo en MasterChef 8. Como Miri y Jorge, cocinaron juntos en prueba de delantales, y ambos consiguieron entrar en el programa. Aunque al principio Alberto se mostraba un poco seco con ella, Luna sentía algo por el barcelonés, y trabajó pico y pala para conquistar su corazón. Al final, en una prueba de exteriores, confirmaban que algo había pasado entre ellos.

03.43 min MasterChef 8 - El amor de Luna y Alberto llega a Canarias

La relación entre ellos era cada vez más evidente, pero el beso se hizo de rogar hasta la gran final. Ambos llegaron al último programa, pero no al duelo. En su entrada con el resto de compañeros dijeron que se querían mucho y lo demostraron con un esperado beso.

03.46 min El esperado beso de amor de Luna y Alberto

Tras la finalización del programa Alberto y Luna vivieron su amor en la distancia. Él en Barcelona, ella en Lanzarote. Pero tras un reencuentro en el que se comieron a besos en la Ciudad Condal, y una visita a la isla, no se ha vuelto a ver más imágenes de los dos. Hasta que hace unos días la canaria confirmaba que Alberto y ella no están juntos: "Somos amigos, es verdad que ahí se vive todo muy intensamente y claro, él está allí, yo estoy aquí y no ha surgido lo que viene siendo el amor. Al final éramos más amigos que otra cosa. No fuimos más para adelante".