David de MasterChef 10: "Sufrí un poco de bullying en el colegio"

En el último programa de MasterChef, David se sinceró con María Lo contándole lo mal que lo pasó en el colegio y el bullying que sufrió. "Recuerdo una vez que vino todo el colegio de al lado a querer pegarme y otra en la que me encerraron en el baño", la cara de María Lo era de completo asombro al no esperar ese pasado de David. "Yo es que ahora tengo esta apariencia, pero no siempre fui así", explicaba el aspirante.

Al preguntarle a María Lo por su experiencia, esta contaba que en general bien pero que a veces se metían con ella por ser "chinita" y que no quería que su padre le fuera a recoger. "Es que mi padre al ser chino, todo el mundo decía: «¡Uh!, un chino». Y claro, a mí con lo poco que me gustaba llamar la atención pues me daba bastante vergüenza", explicaba María Lo.

David la miraba comprendiendo su situación y contándole que cuando fue al instituto todo cambió ya que sentía que "se tenía que proteger". Esto le llevó a crearse un personaje, no ser él mismo y acabar en el tema de las drogras. "Hacía cosas que no debería de haber hecho por hacerme el chulito, por protegerme y uno se equivoca".

David es un ejemplo de superación y lucha. El aspirante no ha parado de dejarse la piel para reinventarse y que su familia esté orgullosa de él. Para borrar los errores del pasado y centrarse en un nuevo presente. "Pero es que ahora eres otra persona", le decía María Lo tras escuchar su historia.